02 de Octubre de 2026
Edición 7550 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 03/10/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
02 de October de 2026
Edición 7550
Próxima Actualización: 03/10/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Laboral / Penal / Tecnología
No hay "un ardid penalmente idóneo"

Pegar firmas en demandas laborales no es estafa procesal

Una compañía denunció por fraude a un letrado tras detectar rúbricas idénticas en cinco juicios, pero la la Justicia Penal lo sobreseyó porque las anomalías resultaban "fácilmente advertibles mediante su simple confrontación con las restantes actuaciones".

(Foto de Towfiqu barbhuiya en Pexels)

La inserción de firmas escaneadas o digitalmente superpuestas en escritos judiciales no constituye una maniobra penal apta para consumar una estafa procesal. Así lo definió la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en la causa por presunta estafa procesal y falsificación de documentos públicos, al ratificar el sobreseimiento del letrado denunciado.

El proceso penal que tramitó en los autos "R., T. s/ estafa procesal y falsificación de documentos públicos" se abrió tras la denuncia presentada por las autoridades de una empresa mercantil. Los apoderados de la firma acusaron al profesional de haber incorporado rúbricas escaneadas en distintas presentaciones dentro de cinco litigios laborales entablados contra la sociedad comercial, sosteniendo que la maniobra buscaba inducir a engaño a los magistrados del fuero del trabajo y confeccionar documentos apócrifos.

Al revisar la resolución adoptada en primera instancia, el tribunal de apelaciones desestimó los agravios de la querella. En su voto rector, al que adhirió el camarista Hernán Martín López, la jueza Yamile Bernan precisó los presupuestos normativos de la figura penal y explicó que la estafa procesal consiste en "aquella maniobra en la que el destinatario del ardid es el juez, a quien se procura inducir a error mediante una falsedad para que, sobre esa base, adopte una decisión que produzca una disposición patrimonial perjudicial para la contraparte o para un tercero"..

"Las irregularidades que presentaban los documentos eran fácilmente advertibles mediante su simple confrontación con las restantes actuaciones de cada uno de los expedientes y con las firmas que en aquellas presentaciones obraban, por lo que carecían de aptitud suficiente para inducir a error al juez..."

Bajo esa delimitación dogmática, la resolución examinó las particularidades materiales de los escritos y concluyó que el defecto de las firmas carecía de idoneidad lesiva. La magistrada puntualizó en el texto que "las irregularidades que presentaban los documentos eran fácilmente advertibles mediante su simple confrontación con las restantes actuaciones de cada uno de los expedientes y con las firmas que en aquellas presentaciones obraban, por lo que carecían de aptitud suficiente para inducir a error al juez y llevarlo así a tomar decisiones que pudieran perjudicar a los aquí querellantes, de modo tal que la maniobra no solo era ostensible sino fácilmente detectable. En estas condiciones, no puede afirmarse que haya existido un ardid penalmente idóneo".

El fallo detuvo su análisis en el trámite previo que habían tenido las quejas de la empresa demandada ante la Justicia laboral. En esos expedientes, los planteos de nulidad introducidos por la representación patronal habían resultado desestimados por los propios magistrados del trabajo, con resoluciones que contaron con la confirmación de la alzada laboral.

Frente a esa circunstancia, el tribunal penal advirtió que acudir al fuero represivo no puede transformarse en una vía para sortear pronunciamientos adversos en el fuero natural: "Admitir que este tipo de planteos se trasladen a la jurisdicción penal puede implicar avanzar sobre el ámbito de injerencia del magistrado de otro fuero y poner en riesgo el principio del juez natural". En esa misma línea, el pronunciamiento agregó que "la introducción de esa discusión en este fuero aparece como un intento de canalizar aquellos cuestionamientos que no tuvieron éxito en los momentos procesales oportunos buscando su reedición, lo que refuerza la improcedencia de trasladar el conflicto a esta sede".

"Admitir que este tipo de planteos se trasladen a la jurisdicción penal puede implicar avanzar sobre el ámbito de injerencia del magistrado de otro fuero y poner en riesgo el principio del juez natural."

La ausencia de daño concreto operó como otro de los fundamentos determinantes para cerrar la pesquisa criminal. La alzada evaluó que, en los pleitos laborales, los trabajadores demandantes ratificaron de manera personal y formal los actos procesales cumplidos por su letrado, convalidando lo actuado en su favor.

"La mera irregularidad de una presentación no determina, por sí sola, la existencia de un ilícito penal."

Sobre este punto, la Cámara remarcó que "aun si se admitiera alguna irregularidad en la forma en que se incorporaron las firmas, no se verifica la posibilidad de perjuicio exigida por el tipo penal" ya que "los escritos reflejan la voluntad" de la representada y "produjeron los efectos que les eran propios", añadiendo de forma tajante que "la mera irregularidad de una presentación no determina, por sí sola, la existencia de un ilícito penal".

Documento relacionado:
R., T. s/falsificación de documentos públicos
Aparecen en esta nota:
estafa procesal falsificación de documentos públicos Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Sala I Yamile Bernan Hernán Martín López sobreseimiento firmas escaneadas fuero laboral juez natural ardid idóneo
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
La firma digital no es Photoshop
Fallo dividido
Penal contra la firma pegada
Firma pegada, demanda archivada
Proceso judicial digital
La firma pegada le pegó al abogado
La firma pegada pegó fuerte
La firma pegada no alcanza
La firma pegada te deja indefenso
Firma electrónica y pegada
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Eduardo Casal fue reelecto como presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos
Sin cita real, no hay recurso
El insólito testigo de Salmain
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS