El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, fue reelecto como presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) para el período 2026-2028. La elección se produjo durante la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la organización, que se desarrolló en la ciudad de Urubamba, en el departamento peruano del Cusco. La delegación del Ministerio Público Fiscal argentino estuvo integrada también por el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel; la subdirectora adjunta de esa oficina, María Teresa Bertotto; y el director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación, Diego Solernó.