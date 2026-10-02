El insólito testigo de Salmain

El inicio del proceso disciplinario contra el suspendido juez federal Gastón Salmain quedó envuelto en una polémica a días del comienzo de las audiencias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
La controversia estalló luego de que el Jurado encabezado por el juez Marcelo Bartumeu Romero aceptara el pedido de la defensa para interrogar a Whpei en el debate con "asistencia letrada", sin juramento de decir verdad y con la facultad de abstenerse de responder preguntas que puedan autoincriminarlo
Para los acusadores, esta decisión creó “una categoría intermedia de declarante” ajena al ordenamiento procesal
"(...) lo que aquí se postula no es prescindir de ese elemento probatorio, sino que su incorporación se ciña a la declaración producida ante la autoridad judicial competente, sin reeditarla en este ámbito bajo condiciones diferentes de aquellas en las que originalmente fue recibida. La recepción de una nueva deposición, sin juramento o promesa de decir verdad, con asistencia técnica letrada y con facultad de abstenerse de responder preguntas potencialmente autoincriminatorias, introduce una modalidad probatoria distinta y carente de necesidad frente a la existencia de una declaración judicial ya incorporada al procedimiento".
Desde el Consejo enfatizaron que el Jurado de Enjuiciamiento es un órgano de naturaleza política y no un tribunal penal, por lo que invadir la esfera de la jurisdicción judicial afecta la validez de la prueba
Agregaron en duros términos que “la medida dispuesta, desprovista de todo sustento legal y ordenada por un órgano administrativo arrogándose competencias propias de la jurisdicción judicial puede, incluso, resultar un elemento obstructivo del curso de la justicia”
A la par, el juez afronta una acusación por presuntamente haber ocultado en su concurso que en 2002 fue cesanteado del Poder Judicial por intentar manipular un sorteo, omisión que justificó aduciendo que nadie se lo preguntó y que era un hecho antiguo
.
Salmain llega al debate suspendido por unanimidad por el Pleno que encabeza Horacio Rosatti
A la par, el juez afronta una acusación por presuntamente haber ocultado en su concurso que en 2002 fue cesanteado del Poder Judicial por intentar manipular un sorteo, omisión que justificó aduciendo que nadie se lo preguntó y que era un hecho antiguo
Frente a la existencia previa del registro audiovisual con la declaración judicial de Whpei como imputado colaborador, la acusación sostuvo que no hay necesidad de reeditar su testimonio en el Jury
|
|
|