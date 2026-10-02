El insólito testigo de Salmain

El inicio del proceso disciplinario contra el suspendido juez federal Gastón Salmain quedó envuelto en una polémica a días del comienzo de las audiencias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados . Los acusadores del Consejo de la Magistratura —el senador Luis Juez, el juez Diego Barroetaveña y la abogada Jimena De la Torre— interpusieron un recurso de reposición para que se deje sin efecto la citación del empresario Fernando Elías Whpei o, en su defecto, se suspenda la medida hasta consultar al Ministerio Público Fiscal .

La controversia estalló luego de que el Jurado encabezado por el juez Marcelo Bartumeu Romero aceptara el pedido de la defensa para interrogar a Whpei en el debate con "asistencia letrada", sin juramento de decir verdad y con la facultad de abstenerse de responder preguntas que puedan autoincriminarlo .

Para los acusadores, esta decisión creó “una categoría intermedia de declarante” ajena al ordenamiento procesal . En la presentación remarcaron que “no existe normativa de orden constitucional, legal o reglamentaria que faculte a ese jurado a eximir a un testigo del juramento, y, mucho menos a permitirle prestar declaración testimonial, en permanente consulta con su abogado defensor” .

"(...) lo que aquí se postula no es prescindir de ese elemento probatorio, sino que su incorporación se ciña a la declaración producida ante la autoridad judicial competente, sin reeditarla en este ámbito bajo condiciones diferentes de aquellas en las que originalmente fue recibida. La recepción de una nueva deposición, sin juramento o promesa de decir verdad, con asistencia técnica letrada y con facultad de abstenerse de responder preguntas potencialmente autoincriminatorias, introduce una modalidad probatoria distinta y carente de necesidad frente a la existencia de una declaración judicial ya incorporada al procedimiento".

Desde el Consejo enfatizaron que el Jurado de Enjuiciamiento es un órgano de naturaleza política y no un tribunal penal, por lo que invadir la esfera de la jurisdicción judicial afecta la validez de la prueba . Alertaron, además, que bajo el esquema habilitado “resultará bastante difícil determinar si lo declarado se trata de dichos del testigo o de su defensor”.

Agregaron en duros términos que “la medida dispuesta, desprovista de todo sustento legal y ordenada por un órgano administrativo arrogándose competencias propias de la jurisdicción judicial puede, incluso, resultar un elemento obstructivo del curso de la justicia” .

A la par, el juez afronta una acusación por presuntamente haber ocultado en su concurso que en 2002 fue cesanteado del Poder Judicial por intentar manipular un sorteo, omisión que justificó aduciendo que nadie se lo preguntó y que era un hecho antiguo .

Salmain llega al debate suspendido por unanimidad por el Pleno que encabeza Horacio Rosatti . En el fuero penal, el titular del Juzgado Federal 1 de Rosario está procesado con prisión preventiva —que no se concretó por sus fueros— por supuesto cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de deberes, acusado de exigir un retorno de 200 mil dólares para autorizar la salida de 10 millones de dólares al exterior .

A la par, el juez afronta una acusación por presuntamente haber ocultado en su concurso que en 2002 fue cesanteado del Poder Judicial por intentar manipular un sorteo, omisión que justificó aduciendo que nadie se lo preguntó y que era un hecho antiguo .

Frente a la existencia previa del registro audiovisual con la declaración judicial de Whpei como imputado colaborador, la acusación sostuvo que no hay necesidad de reeditar su testimonio en el Jury . Por ello, exigieron limitar la prueba a las constancias ya incorporadas o requerir la conformidad expresa de la fiscalía rosarina para evitar interferir con las investigaciones en curso .