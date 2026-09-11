11 de Septiembre de 2026
Edición 7535 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 14/09/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
11 de September de 2026
Edición 7535
Próxima Actualización: 14/09/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Consejo de la Magistratura
Comenzará el próximo 6

El turno de Salmain

Acusado de supuestamente cobrar una coima de 200 mil dólares a cambio de favorecer un fideicomiso y de haber ocultado su expulsión del Poder Judicial, el juez federal de Rosario enfrentará desde octubre el jury que definirá su futuro.

(Consejo de la Magistratura)

El suspendido juez federal Gastón Salmain, acusado de cobrar coimas a cambio de fallos y de haber ocultado que había sido echado del Poder Judicial, comenzará a ser juzgado el próximo 6 de octubre por el Jurado de Enjuiciamiento, que deberá decidir su destitución.

El proceso estará a cargo del mismo jurado que ya resolvió los casos del destituido juez federal de Mar del Plata Alfredo López, acusado de proferir mensajes contra la comunidad judía por redes sociales, y del integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava, denunciado por supuesto maltrato laboral.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación está conformado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte de Oca y María Florencia López; los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández.

Los acusadores serán el senador Luis Juez, el juez Diego Barroetaveña y la abogada Jimena De la Torre. Hace unas semanas, Juez y Barroetaveña habían reclamado al jury que pusiera fecha de juicio contra Salmain, el tercer magistrado en ser llevado al banquillo de los acusados este año.

Desde diciembre pasado, el titular del Juzgado Federal 1 de Rosario se encuentra procesado por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.

Salmain está suspendido en su cargo desde junio pasado, cuando el Plenario encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, votó por unanimidad que sea juzgado por mal desempeño en sus funciones.

En el marco de esa causa, donde está acusado junto al financista Fernando Whpei y al lobista judicial Santiago Busaniche, se le imputa manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, a cambio de una coima de 200 mil dólares.

Al magistrado se le dictó prisión preventiva, pero la detención no se concretó por su inmunidad de arresto. El fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal.

Además, fue acusado de haber mentido en su currículum cuando omitió informar en el concurso que derivó en su nombramiento como juez que había sido echado del Poder Judicial en 2002, donde trabajaba como empleado del fuero de la Seguridad Social, por haber ofrecido una coima para manipular un sorteo. En su exposición, Salmain se excusó diciendo que no lo dijo porque “no le preguntaron” y que se trataba de un hecho viejo.

Salmain está suspendido en su cargo desde junio pasado, cuando el Plenario encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, votó por unanimidad que sea juzgado por mal desempeño en sus funciones.

Aparecen en esta nota:
Gastón Salmain Jurado de Enjuiciamiento Consejo de la Magistratura juez federal de Rosario coimas cohecho pasivo agravado prevaricato destitución de jueces
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
Decisión unánime
Salmain: Del juzgado al jury
Salmain al borde del jury
Comisión de Acusación
El juez que olvidó contar todo
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Más tecnología para los concursos
Al cuatrero no se le regala el mínimo
Papelón para la Ley Papelera
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS