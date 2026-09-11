El turno de Salmain

El suspendido juez federal Gastón Salmain, acusado de cobrar coimas a cambio de fallos y de haber ocultado que había sido echado del Poder Judicial, comenzará a ser juzgado el próximo 6 de octubre por el Jurado de Enjuiciamiento, que deberá decidir su destitución.

El proceso estará a cargo del mismo jurado que ya resolvió los casos del destituido juez federal de Mar del Plata Alfredo López, acusado de proferir mensajes contra la comunidad judía por redes sociales, y del integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava, denunciado por supuesto maltrato laboral.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación está conformado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte de Oca y María Florencia López; los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández.

Los acusadores serán el senador Luis Juez, el juez Diego Barroetaveña y la abogada Jimena De la Torre. Hace unas semanas, Juez y Barroetaveña habían reclamado al jury que pusiera fecha de juicio contra Salmain, el tercer magistrado en ser llevado al banquillo de los acusados este año.

Desde diciembre pasado, el titular del Juzgado Federal 1 de Rosario se encuentra procesado por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.

Salmain está suspendido en su cargo desde junio pasado, cuando el Plenario encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, votó por unanimidad que sea juzgado por mal desempeño en sus funciones.

En el marco de esa causa, donde está acusado junto al financista Fernando Whpei y al lobista judicial Santiago Busaniche, se le imputa manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, a cambio de una coima de 200 mil dólares.

Al magistrado se le dictó prisión preventiva, pero la detención no se concretó por su inmunidad de arresto. El fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal.

Además, fue acusado de haber mentido en su currículum cuando omitió informar en el concurso que derivó en su nombramiento como juez que había sido echado del Poder Judicial en 2002, donde trabajaba como empleado del fuero de la Seguridad Social, por haber ofrecido una coima para manipular un sorteo. En su exposición, Salmain se excusó diciendo que no lo dijo porque “no le preguntaron” y que se trataba de un hecho viejo.

Salmain está suspendido en su cargo desde junio pasado, cuando el Plenario encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, votó por unanimidad que sea juzgado por mal desempeño en sus funciones.