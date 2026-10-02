Nuevo concurso de ingreso para personal administrativo

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dispuso convocar a un concurso público, abierto, destinado a la selección de aspirantes para ingresar al Escalafón de Personal Técnico y Administrativo —Oficial de Tercera, Clase 13—. La medida alcanza a todas las circunscripciones judiciales de la provincia, según detallaron. Los interesados en participar del concurso, deberán inscribirse desde la página web de la Suprema Corte de Justicia (www.jusmendoza.gob.ar) a partir de las 10:00 hs. del 5 de octubre hasta las 23:59 hs del 9 de octubre.