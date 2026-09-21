21 de Septiembre de 2026
Edición 7541 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 22/09/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
21 de September de 2026
Edición 7541
Próxima Actualización: 22/09/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Penal

Incumplimiento de acá a Brasil

La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de un hombre por incumplir una perimetral: se comprobaron mensajes a través de un intermediario y un episodio en Brasil donde abordó a la víctima.

(Foto de Magnus Mueller)

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de un hombre por desobediencia a la autoridad, al ratificar que incumplió una medida cautelar de no acercamiento dictada en un expediente de violencia familiar. 

El caso se originó con la denuncia por violencia donde se prohibió al hombre acercarse a menos de 300 metros de su ex pareja y suspendió todo contacto físico, telefónico, electrónico, por redes sociales o a través de terceras personas. La orden le fue notificada personalmente y el imputado reconoció conocerla.

Los camaristas consideraron acreditada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, tanto la vigencia de la orden como el contacto a través de un tercero y el posterior encuentro.

Según la investigación, en noviembre de 2025, cuando ambas partes se hallaban en Pipa, Brasil, el denunciado habría utilizado como intermediario al encargado del parador playero vinculado a los involucrados para hacerle llegar a la denunciante mensajes y material de tenor intimidatorio.

Entre ese material figura una fotografía de la propia resolución judicial intervenida de puño y letra, con alusiones a que la empresa “desapareció” y “no existe más”, a que la vida es “como un boomerang” y a “besos envenenados”, además de la recomendación de que siguiera sus vacaciones “por otros rumbos”.

También se remitieron imágenes del establecimiento con grafitis que modificaban el nombre del lugar, acompañadas de la leyenda “ESTO ES PARA LA SRA V. C.”. El intermediario reconoció el envío con frases como “J. me mandó esto” y “Me dijo para enviar para vos”.

El 18 de enero de 2026 se produjo un encuentro en el mismo predio. La denunciante relató que el hombre desconectó los sistemas de seguridad, se ocultó, la abordó y le propinó un golpe de cabeza que le provocó lesiones en el tabique nasal, la frente y las extremidades, para luego quitarle el teléfono y arrojarlo al mar.

Esos últimos hechos son investigados también por la justicia brasileña. El imputado admitió que el encuentro ocurrió, aunque sostuvo que fue ella quien se aproximó.

La defensa cuestionó el procesamiento por considerarlo prematuro, afirmó que los mensajes estaban dirigidos solo al encargado, sostuvo que en Brasil fue la damnificada quien se acercó y reclamó que la causa se investigue exclusivamente en ese país, por el lugar de los hechos y para evitar una doble persecución.

Los jueces Pablo Guillermo Lucero y Juan Esteban Cicciaro rechazaron esos planteos. Entendieron que los hechos deben analizarse bajo el estándar de la Ley 26.485 y de los tratados internacionales sobre violencia contra la mujer.

Los camaristas consideraron acreditada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, tanto la vigencia de la orden como el contacto a través de un tercero y el posterior encuentro.

Respecto de la jurisdicción, los magistrados señalaron que lo que se investiga es el incumplimiento de una manda de un tribunal argentino, cuyos efectos recaen sobre la eficacia de esa orden, por lo que resulta aplicable el artículo 1° del Código Penal.

Agregaron que no está demostrada una persecución penal idéntica en ambos países y que las declaraciones pendientes pueden producirse sin impedir la confirmación del procesamiento.

Documento relacionado:
Fallo completo
Aparecen en esta nota:
violencia familiar orden de restricción procesamiento embargo Brasil Argentina Cámara del Crimen
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
AMUYEN cuenta las denuncias
El expediente estaba traspapelado, pero la causa sigue
La vida de la víctima, bajo la lupa
Mensajear por WhatsApp es desobedecer
Incumplir no es desobedecer
Le clavó el visto a la Justicia
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
El fueron Civil tiene nuevos jueces
Despido sin pruebas no es despido
Mudanza de organismos al Complejo Judicial Olavarría
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS