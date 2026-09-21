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El fueron Civil tiene nuevos jueces

(Consejo de la Magistratura)

Se llevó adelante, en la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, el acto de juramento de Santiago Villagrán y Juan S. Ylarri, designados jueces de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil 19 y 22, respectivamente. El juramento fue tomado por el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Gabriel Rolleri. Del acto participaron la consejera Alejandra Provítola, y los magistrados Marcelo Gallo Tagle y José Luis López Castiñeira, entre otras autoridades e invitados.

Santiago Villagrán,

Juan S. Ylarri,

Civil,

jura

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