El fueron Civil tiene nuevos jueces

Se llevó adelante, en la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, el acto de juramento de Santiago Villagrán y Juan S. Ylarri, designados jueces de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil 19 y 22, respectivamente. El juramento fue tomado por el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Gabriel Rolleri. Del acto participaron la consejera Alejandra Provítola, y los magistrados Marcelo Gallo Tagle y José Luis López Castiñeira, entre otras autoridades e invitados.

Santiago Villagrán, Juan S. Ylarri, Civil, jura