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En la Legislatura

Último examen para el fuero laboral

Los candidatos a camaristas y jueces de primera instancia del nueva Justicia del Trabajo de la Ciudad pasaron por la audiencia pública prevista antes del tratamiento de sus pliegos. El proceso se da mientras avanza el traspaso de competencias y la UEJN ratifica sus reclamos.

La nueva Justicia laboral porteña tuvo un día importante: los candidatos a ocupar los cargos de jueces y camaristas del fuero laboral de la Ciudad pasaron por la audiencia pública en la Legislatura de la Ciudad, en el marco de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, presidida por Matías Lammens.

La instancia contempló las propuestas para seis cargos de juez de Cámara y diez juzgados de primera instancia, en lo que constituye una de las últimas etapas antes del tratamiento de los pliegos en el recinto.

Entre los postulantes a camaristas aparecen Diego Tula, Martín Furchi, Patricia Ceriani, Silvia Inés Gutiérrez Garay, Horacio Pitrau y Gabriela Inés Fernández. Para los juzgados de primera instancia fueron propuestos María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli, Antonella Stringhini, Itatí Canido, Pablo Andrés Liste y Sebastián Caset.

La audiencia llega mientras el nuevo fuero laboral de la Ciudad termina de tomar forma. En este contexto, los postulantes acudieron a la Legislatura antes de que llegue el momento de definir sus pliegos.

La jornada también se da un día después del paro nacional de 24 horas realizado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). En el comunicado difundido tras la medida, el gremio volvió a cuestionar el traspaso de competencias a la Ciudad y sostuvo su defensa de la Justicia Nacional.

Sobre el traspaso, el gremio sostuvo que la respuesta de los judiciales durante el paro “demuestra la fortaleza de una organización verdaderamente federal y la decisión de sostener cada uno de estos reclamos”.

“Defendemos la especialidad de nuestros fueros, los derechos de sus trabajadores y trabajadoras y el federalismo consagrado en la Constitución Nacional”, expresó la organización sindical liderada por Julio Piumato.

La UEJN también reclamó una “recomposición salarial” para los trabajadores judiciales y cuestionó que la Corte Suprema todavía no haya respondido a la terna propuesta por la organización para integrar el Directorio de la Obra Social. Sobre el traspaso, el gremio sostuvo que la respuesta de los judiciales durante el paro “demuestra la fortaleza de una organización verdaderamente federal y la decisión de sostener cada uno de estos reclamos”.

En paralelo, el Senado aprobó este jueves, por 44 votos a favor y 21 en contra, dos convenios firmados en julio entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para transferir la justicia criminal y correccional de menores y un nuevo bloque de competencias penales no federales.

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