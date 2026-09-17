Rechazan planteo de legítima defensa y condenan por homicidio simple

Un tribunal neuquino integrado por los jueces Juan Pablo Encina, Luciano Hermosilla y Luis Giorgetti declaró responsable penalmente por el delito de homicidio simple en perjuicio de Cristian Alejandro Queupán, ocurrido en noviembre de 2025. El condenado, Héctor Gabriel Mercado, planteó que dio muerte a la víctima en un acto de legítima defensa, pero quedó demostrado en juicio, con declaraciones de testigos y peritos y además con el registro de dos cámaras de seguridad, que Qla víctima, quien fue y provocó al imputado arrojándole piedras a la puerta de su casa, se estaba alejando del lugar y se encontraba casi a una cuadra cuando Mercado salió a buscarlo con un cuchillo y lo atacó por la espalda. El tribunal fijó otra audiencia para determinar el monto de la pena.