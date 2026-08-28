Chau fuero nacional, hola fuero porteño

En sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad aprobó la transferencia de la Justicia Laboral Nacional al ámbito porteño . El proyecto impulsado por la Jefatura de Gobierno obtuvo 36 votos a favor, 2 en contra y 20 abstenciones, lo que formaliza la creación del Fuero del Trabajo en la jurisdicción local y marca un paso clave en el traspaso.

El convenio, firmado en febrero de 2026 entre el Estado Nacional y la administración de la Ciudad, establece que los juicios iniciados antes de la entrada en vigor del nuevo fuero continuarán en la Justicia Nacional del Trabajo, mientras que las nuevas demandas se procesarán exclusivamente en la órbita local .

Bajo este marco, la Ciudad seleccionará a sus magistrados y fiscales y aportará los recursos necesarios, en tanto la Nación se comprometió a transferir fondos progresivamente y congelar la cobertura de vacantes en el Fuero Nacional .

Como respuesta gremial y en rechazo a lo que denuncian como un vaciamiento de la Justicia Nacional, el sindicato liderado por Julio Piumato convocó a un paro y se movilizó masivamente a las puertas del Palacio Legislativo porteño para manifestar su reclamo durante la sesión .

El avance parlamentario se destrabó luego de que el juez Enrique Valerio Lavié Pico, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7, dejara sin efecto la medida cautelar obtenida por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la cual desde el 17 de marzo mantenía suspendido el acuerdo de transferencia .

Frente a esta decisión y el inmediato tratamiento del proyecto, la UEJN repudió enérgicamente la resolución del juez Lavié Pico, a la que calificaron de celeridad llamativa . Como respuesta gremial y en rechazo a lo que denuncian como un vaciamiento de la Justicia Nacional, el sindicato liderado por Julio Piumato convocó a un paro y se movilizó masivamente a las puertas del Palacio Legislativo porteño para manifestar su reclamo durante la sesión .