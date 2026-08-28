28 de Agosto de 2026
Edición 7525 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 31/08/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
28 de August de 2026
Edición 7525
Próxima Actualización: 31/08/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Laboral
Momento clave para el traspaso

Chau fuero nacional, hola fuero porteño

La Legislatura local aprobó la transferencia de la Justicia Laboral a Ciudad tras el levantamiento de la cautelar dictado por el juez Lavié Pico. Protestas del gremio de judiciales en la calle.

En sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad aprobó la transferencia de la Justicia Laboral Nacional al ámbito porteño. El proyecto impulsado por la Jefatura de Gobierno obtuvo 36 votos a favor, 2 en contra y 20 abstenciones, lo que formaliza la creación del Fuero del Trabajo en la jurisdicción local y marca un paso clave en el traspaso.

El convenio, firmado en febrero de 2026 entre el Estado Nacional y la administración de la Ciudad, establece que los juicios iniciados antes de la entrada en vigor del nuevo fuero continuarán en la Justicia Nacional del Trabajo, mientras que las nuevas demandas se procesarán exclusivamente en la órbita local.

Bajo este marco, la Ciudad seleccionará a sus magistrados y fiscales y aportará los recursos necesarios, en tanto la Nación se comprometió a transferir fondos progresivamente y congelar la cobertura de vacantes en el Fuero Nacional.

Como respuesta gremial y en rechazo a lo que denuncian como un vaciamiento de la Justicia Nacional, el sindicato liderado por Julio Piumato convocó a un paro y se movilizó masivamente a las puertas del Palacio Legislativo porteño para manifestar su reclamo durante la sesión.

El avance parlamentario se destrabó luego de que el juez Enrique Valerio Lavié Pico, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7, dejara sin efecto la medida cautelar obtenida por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la cual desde el 17 de marzo mantenía suspendido el acuerdo de transferencia.

Frente a esta decisión y el inmediato tratamiento del proyecto, la UEJN repudió enérgicamente la resolución del juez Lavié Pico, a la que calificaron de celeridad llamativa. Como respuesta gremial y en rechazo a lo que denuncian como un vaciamiento de la Justicia Nacional, el sindicato liderado por Julio Piumato convocó a un paro y se movilizó masivamente a las puertas del Palacio Legislativo porteño para manifestar su reclamo durante la sesión.

uuw

Aparecen en esta nota:
traspaso Legislatura porteña fuero laboral local Justicia Nacional del Trabajo Enrique Lavié Pico UEJN Unión de Empleados de la Justicia de la Nación convenio de transferencia
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
En un reclamo de la UEJN
El traspaso vuelve a la vía
Paro nacional por el traspaso y la recomposición salarial
Los judiciales paran contra el traspaso
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Liquidez mata "cómodas cuotas"
Dos líneas y una deuda inventada
La Corte rechazó un planteo de Pagano y Bindi por la causa de los audios
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS