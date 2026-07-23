Armando las sillas para los nuevos jueces laborales

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio un paso clave en la organización de la futura estructura judicial del fuero del Trabajo al remitir formalmente a la Legislatura local las propuestas para cubrir seis cargos en la Cámara de Apelaciones y diez en la Primera Instancia, entre otras vacantes.

A través de una nota, firmada por la titular del organismo, Isabella Karina Leguizamón, y dirigida al vicepresidente de la Legislatura, Matías Damián López, se oficializó la nómina para la Cámara de Apelaciones del Trabajo en el marco del Concurso 75/25. Para integrar la Alzada, la propuesta incluye a Diego Javier Tula, Martín Leonardo Furchi, Patricia Paola Ceriani, Silvia Inés Gutiérrez Garay, Horacio Bernardino Pitrau y Gabriela Inés Fernández .

En paralelo, el organismo envió la propuesta para la cobertura de diez cargos juez de Primera Instancia del Trabajo, tramitados en el Concurso 76/25. En este tramo, los nombres elevados a la Legislatura son los de María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli, Antonella Stringhini, Itatí Canido, Pablo Andrés Liste y Sebastián Luis Caset .

Vale recordar que, en 2024, la Legislatura de la Ciudad aprobó la creación del fuero laboral local, que estará integrado por diez Juzgados de Primera Instancia y una Cámara de Apelaciones del Trabajo compuesta por dos salas.

Junto a las notas se remitieron los legajos personales de los candidatos propuestos, los dictámenes de la Comisión de Selección y la documentación exigida, quedando la totalidad de las actuaciones a disposición de la Legislatura porteña para el correspondiente tratamiento de los acuerdos .

Respecto a las vacantes del Ministerio Público, la nómina elevada incluyó a cinco postulantes. El listado para las Fiscalías de Primera Instancia quedó encabezado por Viviana Laura Díaz y Mariana Paula Mansilla, al tiempo que Germán Helvio Queipo fue impulsado para asumir al frente de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones. En el ámbito tutelar, Federico Kaimakamian Carrau figura como el candidato designado para la asesoría de Primera Instancia, mientras que la postulación para la Asesoría Tutelar de Cámara recayó en Damián Natalio Ariel Corti.

Vale recordar que, en 2024, la Legislatura de la Ciudad aprobó la creación del fuero laboral local, que estará integrado por diez Juzgados de Primera Instancia y una Cámara de Apelaciones del Trabajo compuesta por dos salas.