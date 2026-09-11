Que vengan fiscales de todas partes

La Procuración General de la Nación (PGN) abrió cuatro nuevos concursos para cubrir un total de 22 cargos en el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPFN), mediante las Resoluciones PGN 43/26, 44/26, 45/26 y 46/26.

Las convocatorias abarcan fiscalías ante tribunales orales y cámaras federales de distintas jurisdicciones del país, además de cargos dentro de la propia Procuración General. El plazo para inscribirse vence el 25 de septiembre de 2026 a las 16 horas.

El Concurso N° 138, convocado mediante la Resolución PGN 43/26, comprende cinco vacantes de Fiscal General ante Tribunales Orales en lo Criminal Federal. Se trata de los cargos correspondientes a Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; Santa Rosa, La Pampa; Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Formosa y Catamarca.

Las cuatro convocatorias incorporan cargos en distintas instancias del Ministerio Público Fiscal, desde fiscalías ante tribunales orales y cámaras federales hasta puestos de la estructura central de la Procuración General.

Por su parte, el Concurso N° 139, dispuesto por la Resolución PGN 44/26, contempla cinco vacantes de Fiscal General ante Tribunales Orales en lo Criminal Federal. Dos corresponden a San Martín -Fiscalías N° 3 y 5-, dos a La Plata -Fiscalías N° 1 y 2- y una a la Capital Federal -Fiscalía N° 3-.

A su vez, mediante la Resolución PGN 45/26, se convocó el Concurso N° 140 para cubrir tres cargos de Fiscal General ante Cámaras Federales de Apelaciones. Las vacantes corresponden a las cámaras de Bahía Blanca, General Roca, provincia de Río Negro, y Comandante Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz.

Finalmente, el Concurso N° 141, convocado por la Resolución PGN 46/26, concentra las vacantes dentro de la Procuración General de la Nación. La convocatoria comprende tres cargos de Fiscal General Adjunto de la PGN y siete cargos de Fiscal de la PGN.

De este modo, las cuatro convocatorias incorporan cargos en distintas instancias del Ministerio Público Fiscal, desde fiscalías ante tribunales orales y cámaras federales hasta puestos de la estructura central de la Procuración General.

La inscripción para todos los concursos permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre de 2026 a las 16 horas, de acuerdo con las respectivas circulares de difusión.