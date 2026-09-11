11 de Septiembre de 2026
Edición 7535 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 14/09/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
11 de September de 2026
Edición 7535
Próxima Actualización: 14/09/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Concursos
La inscripción permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre

Que vengan fiscales de todas partes

La Procuración General de la Nación convocó a concursos para cubrir vacantes de Fiscales Generales ante Càmaras de Apelaciones y Tribunales Orales a lo largo y ancho del país. El llamado también incluye a Fiscales Generales Adjuntos.

Google AI Studio

La Procuración General de la Nación (PGN) abrió cuatro nuevos concursos para cubrir un total de 22 cargos en el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPFN), mediante las Resoluciones PGN 43/26, 44/26, 45/26 y 46/26.

Las convocatorias abarcan fiscalías ante tribunales orales y cámaras federales de distintas jurisdicciones del país, además de cargos dentro de la propia Procuración General. El plazo para inscribirse vence el 25 de septiembre de 2026 a las 16 horas.

El Concurso N° 138, convocado mediante la Resolución PGN 43/26, comprende cinco vacantes de Fiscal General ante Tribunales Orales en lo Criminal Federal. Se trata de los cargos correspondientes a Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; Santa Rosa, La Pampa; Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Formosa y Catamarca.

Las cuatro convocatorias incorporan cargos en distintas instancias del Ministerio Público Fiscal, desde fiscalías ante tribunales orales y cámaras federales hasta puestos de la estructura central de la Procuración General.

Por su parte, el Concurso N° 139, dispuesto por la Resolución PGN 44/26, contempla cinco vacantes de Fiscal General ante Tribunales Orales en lo Criminal Federal. Dos corresponden a San Martín -Fiscalías N° 3 y 5-, dos a La Plata -Fiscalías N° 1 y 2- y una a la Capital Federal -Fiscalía N° 3-.

A su vez, mediante la Resolución PGN 45/26, se convocó el Concurso N° 140 para cubrir tres cargos de Fiscal General ante Cámaras Federales de Apelaciones. Las vacantes corresponden a las cámaras de Bahía Blanca, General Roca, provincia de Río Negro, y Comandante Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz.

Finalmente, el Concurso N° 141, convocado por la Resolución PGN 46/26, concentra las vacantes dentro de la Procuración General de la Nación. La convocatoria comprende tres cargos de Fiscal General Adjunto de la PGN y siete cargos de Fiscal de la PGN.

De este modo, las cuatro convocatorias incorporan cargos en distintas instancias del Ministerio Público Fiscal, desde fiscalías ante tribunales orales y cámaras federales hasta puestos de la estructura central de la Procuración General.

La inscripción para todos los concursos permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre de 2026 a las 16 horas, de acuerdo con las respectivas circulares de difusión.

Documento relacionado:
Concurso 139
Concurso 140
Concurso 141
Aparecen en esta nota:
Ministerio Público Fiscal Procuración General de la Nación concursos fiscales fiscales generales Justicia Federal PGN Concurso 138 Concurso 139 Concurso 140 Concurso 141.
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
Semana clave para los pliegos
Se busca al reemplazante de Irurzun
Defensores, a concursar
Más concursos para fiscales
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Los jueces también se pelean
La IA a un click
Abogados santafesinos advierten por las comisiones médicas
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS