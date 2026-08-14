Semana clave para los pliegos

La Comisión de Acuerdos del Senado realizará el martes una nueva audiencia pública para avanzar en el análisis de casi 70 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.

En la reunión, prevista a partir de las 14 en el Salón Azul, se presentarán 14 postulantes a cargos de jueces, fiscales y defensores públicos. Se trata de la quinta audiencia convocada desde el inicio de agosto.

Los pliegos en análisis corresponden a vocalías de cámaras federales, jueces de tribunales orales en lo criminal federal, jueces de primera instancia, fiscales ante juzgados nacionales y defensores públicos oficiales, tanto en la Capital Federal como en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y Salta.

La comisión es presidida por el senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza. Durante las últimas semanas desfilaron por el recinto diversos candidatos, entre los que se destacaron los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña.

Esas presentaciones formaron parte del proceso que el oficialismo viene impulsando con el objetivo de cubrir vacantes en el Poder Judicial.

El oficialismo en la Cámara Alta ya logró la aprobación de más de un centenar de designaciones judiciales en el recinto. Desde el Ministerio de Justicia se fijó como meta alcanzar casi 300 vacantes en distintos fueros y jurisdicciones del país.

Los pliegos en análisis corresponden a vocalías de cámaras federales, jueces de tribunales orales en lo criminal federal, jueces de primera instancia, fiscales ante juzgados nacionales y defensores públicos oficiales, tanto en la Capital Federal como en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y Salta.

Entre los postulantes citados para la audiencia de este martes figuran Andrés Guillermo Fraga, propuesto como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo; Facundo Carlos Cortés y María Soledad Mancini, para vocalías de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba; María Virginia Miguel Carmona, para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca; y varios candidatos a defensorías y fiscalías en la Capital Federal y otras localidades.

También se incluyen nombres como Matías Ezequiel Eidem y Ornella Romina Riggitano, propuestos como fiscales ante juzgados nacionales en lo criminal y correccional, y Sergio Buitrago, para un juzgado nacional de primera instancia en lo civil.

Las audiencias públicas se realizan en el marco del procedimiento constitucional que exige el acuerdo del Senado para las designaciones judiciales.

En las jornadas anteriores, los candidatos expusieron sin mayores contratiempos y en varios casos no registraron impugnaciones. El oficialismo estima convocar próximamente a una sesión para tratar otra importante tanda de pliegos que ya cuentan con dictamen de comisión, con el fin de avanzar en las aprobaciones.