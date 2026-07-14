Más concursos para fiscales

El Ministerio Público Fiscal de la Nación abrió una nueva convocatoria a concursos públicos de oposición y antecedentes para cubrir 23 vacantes de fiscales generales ante tribunales orales y cámaras federales, además de cargos en la Procuración General de la Nación.

La medida fue dispuesta por el procurador general interino Eduardo Casal y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 25 de septiembre de 2026 a las 16 horas.

La convocatoria se instrumentó mediante las resoluciones PGN Nº43/26, Nº44/26, Nº45/26 y Nº46/26, y comprende cuatro concursos distintos.

La inscripción debe realizarse de manera exclusiva a través del Sistema Informático de Inscripción a Concursos de Magistradas/os, disponible en el sitio del Ministerio Público Fiscal.

Los concursos N°138, N°139 y N°140 prevén 13 vacantes de fiscales generales ante Tribunales Orales en lo Criminal Federal y Cámaras Federales de Apelaciones, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Formosa y Catamarca.

Entre las sedes específicas se encuentran Bahía Blanca, San Martín, La Plata, Santa Rosa, General Roca, Comandante Luis Piedrabuena, Ushuaia, Formosa y Catamarca.

El concurso N°141, en tanto, convoca a 3 vacantes de fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación y a 7 vacantes de fiscal de la Procuración General de la Nación.

De esta manera, la iniciativa busca completar plazas en la estructura central del organismo y en unidades fiscales federales distribuidas en distintas regiones del país.

Para los cargos de fiscales generales se exige ser ciudadano argentino, tener al menos 30 años de edad y acreditar seis años de ejercicio efectivo de la abogacía en el país o funciones equivalentes en el Ministerio Público o el Poder Judicial, con una antigüedad mínima de seis años en el título.

Para los cargos de fiscal general adjunto y fiscal de la Procuración General de la Nación, la edad mínima es de 25 años y se requieren cuatro años de ejercicio profesional o funciones judiciales, con cuatro años de antigüedad en el título.

La inscripción debe realizarse de manera exclusiva a través del Sistema Informático de Inscripción a Concursos de Magistradas/os, disponible en el sitio del Ministerio Público Fiscal.

Los aspirantes deberán cargar allí la documentación que acredite sus antecedentes personales, laborales y académicos, y podrán postularse a uno o dos cargos.

La certificación del DNI y del título de abogado podrá efectuarse en la Secretaría de Concursos, ubicada en Libertad 753 de la Ciudad de Buenos Aires, o coordinarse con fiscalías federales para quienes residan fuera de la Capital.

Según el cronograma publicado, las listas definitivas de inscriptos se difundirán a partir del 17, 18, 19 y 24 de noviembre de 2026 en la sección de concursos del sitio institucional.