Se busca al reemplazante de Irurzun

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura aprobó 12 ternas correspondientes a distintos concursos judiciales y dispuso la apertura de un nuevo llamado para cubrir la vacante en la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, luego de que el juez Martín Irurzun cumpliera 75 años.

La sesión se desarrolló en la Sala Lino Palacios y estuvo presidida por la consejera por la abogacía María Fernanda Vázquez.

La aprobación de estas nóminas por la Comisión de Selección constituye un paso intermedio necesario antes de que el Plenario del organismo les otorgue el visto bueno definitivo.

Participaron los consejeros jueces Alberto Lugones, Agustina Díaz Cordero y María Alejandra Provitola; el representante del Poder Ejecutivo, Santiago Viola; el consejero académico Hugo Galderisi; el consejero por la abogacía Alberto Maques; la diputada Vanesa Siley y el diputado Gonzalo Roca.

De manera telemática se sumaron el consejero juez Diego Barroetaveña y el consejero por la abogacía César Grau.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la decisión de abrir un nuevo concurso para la Sala II de la Cámara Federal porteña.

En materia de cobertura de vacantes, la Comisión dio luz verde a 12 ternas que ahora deberán ser tratadas por el Plenario. Entre los concursos incluidos figuran el N° 512, para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

También el N° 471, que abarca ocho cargos en los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil N° 31, 35, 45, 67, 70, 75, 96 y 103 de la Capital; el N° 487, correspondiente a los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal N° 1 y N° 4 de la Capital; y el N° 517, para el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, en la provincia de Córdoba.

La aprobación de estas nóminas por la Comisión de Selección constituye un paso intermedio necesario antes de que el Plenario del organismo les otorgue el visto bueno definitivo.

La apertura del concurso por la vacante de Irurzun se suma a los llamados ya en marcha y refleja el ritmo de renovación de cargos en el fuero federal penal, uno de los más sensibles del sistema judicial.