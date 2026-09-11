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Superior Tribunal Provincial / Tecnología

La IA a un click

Río Negro puso en marcha una guía interactiva para el uso ético de la IA en la Justicia. La herramienta está dirigida a jueces, funcionarios, empleados y externos. Cómo acceder.

(Joshua Woroniecki en Pixabay)

El Poder Judicial de Río Negro habilitó una plataforma web interactiva para capacitar a magistrados, funcionarios, empleados y agentes externos en el uso responsable y ético de la inteligencia artificial generativa.

La herramienta, denominada “Guía interactiva para el uso de IA en el ámbito judicial”, ya está disponible en el sitio institucional del organismo y se suma a las normas que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) viene dictando desde 2024 para regular esas tecnologías.

La Presidencia del Comité de Informatización de la Gestión Judicial informó la puesta en marcha de la guía a través del movimiento I-01351-2026.

El Comité de Informatización precisó que las herramientas de inteligencia artificial generativa constituyen un complemento para las tareas cotidianas del organismo y no un reemplazo de la decisión humana. En esa línea, la resolución destacó el papel de la informatización y de la digitalización de los sistemas.

Según esa resolución, el nuevo entorno virtual de aprendizaje busca ofrecer una instancia de formación individualizada, adaptada a los tiempos y necesidades de cada persona usuaria. La Dirección General de Sistemas diseñó y desarrolló la plataforma con el objetivo de acompañar la incorporación de nuevas tecnologías y promover criterios de uso ético, responsable y adecuado.

La iniciativa se enmarca en las disposiciones que el STJ adoptó en los últimos años. En 2024, mediante la Acordada 15/2024, el tribunal aprobó el “Protocolo de Buenas Prácticas para el uso de Inteligencia Artificial Generativa”, inicialmente destinado a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial provincial.

Luego, con la Acordada 22/2025, extendió esas pautas a los auxiliares externos enumerados en el artículo 4 de la Ley Orgánica 5731. De ese modo, las reglas alcanzaron también a personas que cumplen funciones auxiliares vinculadas con la actividad judicial.

El Comité de Informatización precisó que las herramientas de inteligencia artificial generativa constituyen un complemento para las tareas cotidianas del organismo y no un reemplazo de la decisión humana. En esa línea, la resolución destacó el papel de la informatización y de la digitalización de los sistemas.

La modalidad interactiva permite que cada destinatario complete la capacitación a su ritmo y, al mismo tiempo, complementa las instancias presenciales de formación. El 21 de septiembre está prevista una capacitación presencial en Viedma.

La guía puede consultarse en www.jusrionegro.gov.ar, en la pestaña Servicios – Informatización. El organismo indicó que su finalidad es brindar capacitación sobre el uso responsable y ético de la inteligencia artificial generativa dentro del ámbito judicial.

Aparecen en esta nota:
IA guía de buenas prácticas Río Negro tecnología
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