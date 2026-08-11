Defensores, a concursar

El Consejo de la Magistratura de Río Negro convocó a concursos públicos para cubrir dos vacantes en la Cuarta Circunscripción Judicial, con funciones en Cipolletti y Cinco Saltos.

Las convocatorias se formalizaron mediante las Resoluciones CM N° 52 y 53 de 2026 y apuntan a un cargo de Defensor o Defensora Adjunto o Adjunta de la Defensoría de Menores e Incapaces Penal N° 1 y a un cargo de Fiscal Adjunto o Adjunta en la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos.

El plazo de inscripción se extiende desde el 17 de agosto hasta el 18 de septiembre de 2026, a las 13.30. Las presentaciones se aceptan únicamente por correo electrónico a la casilla consejomagistraturarionegro@gmail.com.

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción electrónica disponible en el sitio oficial del Poder Judicial de Río Negro (www.jusrionegro.gov.ar).

El plazo de inscripción se extiende desde el 17 de agosto hasta el 18 de septiembre de 2026, a las 13.30. Las presentaciones se aceptan únicamente por correo electrónico a la casilla consejomagistraturarionegro@gmail.com.

La documentación debe enviarse en un único archivo PDF en tamaño A4, foliado y firmado digitalmente, acompañado de un enlace de acceso a Google Drive con permisos de uso compartido sin restricciones y por tiempo ilimitado.

Entre los requisitos comunes a ambos cargos figuran poseer título de abogado o abogada, ser mayor de edad, acreditar al menos un año de ejercicio profesional o de función judicial y contar con nacionalidad argentina con tres años de ejercicio de la ciudadanía.

El proceso de selección incluye la evaluación de antecedentes, un examen de oposición que tiene carácter obligatorio y excluyente, una entrevista personal ante el Consejo de la Magistratura y la aprobación de un examen de aptitud psicofísica.