Abogados santafesinos advierten por las comisiones médicas

El Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe difundió estadísticas elaboradas por la Corte Suprema de Justicia provincial sobre el desempeño de las Comisiones Médicas en reclamos por accidentes y enfermedades del trabajo.

Según esos registros, en el 90% de los casos analizados el Cuerpo Médico Forense convalidó el criterio del perito designado en la causa y concluyó que la calificación de rechazo o de inexistencia de incapacidad dictada en sede administrativa no se ajusta a derecho.

“El debate sobre el sistema de reparación exige rigor técnico y voluntad de revisión, no reacciones defensivas frente a la evidencia”, señaló la institución.

La entidad colegiada sostuvo que esas cifras confirman, con respaldo oficial, observaciones que formula desde hace tiempo sobre el funcionamiento de las Comisiones Médicas y sobre la necesidad de revisar el sistema.

También afirmó que los números desvirtúan el relato de una supuesta “industria del juicio” en materia de infortunios laborales.

El debate no es nuevo. Las Comisiones Médicas, dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), operan como instancia administrativa previa en el régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo y de la normativa complementaria a la que Santa Fe adhirió con condiciones propias.

En la provincia, esa adhesión se canalizó a través de la ley 14.003 y de sucesivas reformas procesales. El Colegio apuntó, además, a la reacción de funcionarios nacionales que, según denunció, responden con descalificaciones en lugar de analizar la información disponible.

“El debate sobre el sistema de reparación exige rigor técnico y voluntad de revisión, no reacciones defensivas frente a la evidencia”, señaló la institución.

El comunicado suma otros ejes. Uno es la actualización de los créditos laborales. El Colegio observó con preocupación los criterios que aplican los tribunales santafesinos, a los que atribuyó un efecto de licuación del valor real de las indemnizaciones por accidentes y enfermedades profesionales, en contraste con los parámetros vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Entre Ríos.

Otro pedido se dirige a la SRT: avanzar en el análisis y la ampliación del listado de enfermedades profesionales, incorporar el tratamiento de las patologías no listadas y facilitar su reconocimiento en la instancia administrativa.

Para sostener esa pretensión, citó el precedente “Rivadero” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoció la posibilidad de reclamar reparación cuando se acredita el nexo causal entre el trabajo y el daño sufrido, aun fuera del listado taxativo.

El último punto apunta a la ley provincial 14.437. El Colegio expresó preocupación por su implementación. Consideró que resulta inconstitucional al eximir de fundamentación a los dictámenes médicos que convalidan el criterio de las Comisiones Médicas.

Advirtió, además, que su puesta en marcha generará mayor litigiosidad y demoras, porque un cuerpo de apenas nueve médicos no podría abordar con seriedad la totalidad de los casos en trámite en la provincia.