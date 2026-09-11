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Más tecnología para los concursos

(Consejo de la Magistratura)

La Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, presidida por la consejera María Fernanda Vázquez, y la Dirección General de Tecnología, a cargo de Hernán Rondinella, avanzan con mejoras en la gestión informática y digitalizada de los concursos para cubrir vacantes de magistrados del Poder Judicial de la Nación. Las modificaciones incorporan nuevas herramientas para registrar concursos, exclusiones de postulantes, calificaciones, órdenes de mérito, ternas y listas complementarias, además de información sobre la procedencia profesional de los aspirantes. El sistema también permite actualizar las novedades de las ternas aprobadas por el Plenario y contempla las particularidades de los concursos anticipados, según informaron.

Aparecen en esta nota:
Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial digitalización tecnología Consejo de la Magistratura
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