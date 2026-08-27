Más y más pliegos

El Senado de la Nación aprobó este jueves 67 pliegos para cubrir cargos en la Justicia Nacional y Federal, en una sesión que tuvo como uno de sus puntos centrales las postulaciones de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

La votación permitió avanzar con una nueva tanda de designaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en distintos tribunales del país. Ahora, con los 67 acuerdos aprobados en esta sesión, el Senado alcanzó los 129 pliegos judiciales aprobados durante 2026.

Uno de los puntos de mayor atención estuvo puesto en los pliegos de Bertuzzi y Yadarola, propuestos para ocupar cargos en la Sala I de la Cámara Federal porteña, uno de los tribunales de alzada con mayor relevancia dentro del fuero federal penal. La Cámara interviene en la revisión de decisiones de los juzgados federales de Comodoro Py y tiene competencia en causas de alto impacto institucional.

La aprobación de Bertuzzi tuvo, sin embargo, un tratamiento diferenciado. Su pliego fue aprobado por 44 votos afirmativos contra 23 negativos, mientras que el kirchnerismo anticipó su rechazo a la postulación. El resto de los acuerdos incluidos en el paquete obtuvo un respaldo sustancialmente más amplio.

Bertuzzi había integrado anteriormente la Cámara Federal porteña y su postulación se encuentra vinculada con la discusión institucional generada alrededor de los traslados de magistrados durante la gestión de Mauricio Macri. Su nuevo nombramiento supone ahora la cobertura del cargo mediante el procedimiento constitucional de designación, con intervención del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado.

Yadarola, por su parte, también obtuvo el acuerdo para integrar la Cámara Federal porteña. Ambos magistrados fueron propuestos por el Gobierno para ocupar cargos en un tribunal que actualmente interviene o podría intervenir en expedientes de fuerte repercusión política y económica.

En la misma sesión se aprobaron, entre otras, las propuestas de Santiago Juan Schiopetto, Valeria Alejandra Rico y Ramiro Velasco para integrar tribunales orales en lo criminal federal con asiento en la Capital Federal.

También obtuvieron acuerdo las postulaciones de Florentino Malaponte para la Cámara Federal de Rosario; Facundo Cortés y Soledad Mancini para la Cámara Federal de Córdoba; y Guillermo Fraga para la Cámara Federal de San Justo.

A su vez, el Senado aprobó la designación de Agustín Rubiero en la Cámara Nacional en lo Civil y de Valeria Pérez Casado en la Cámara Nacional en lo Comercial. También recibió un nuevo acuerdo la postulación de Matilde Ballerini para integrar ese mismo tribunal

En el caso del Ministerio Público Fiscal, la Cámara Alta validó los pliegos de Santiago Roldán, María Ángeles Ramos y Natalia Cecilia Crede para desempeñarse en tribunales orales en lo penal económico.

Además, avanzó la propuesta de Pedro Mariano Rebollo como fiscal ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.

La sesión forma parte del proceso iniciado por el Gobierno para avanzar con la cobertura de las numerosas vacantes existentes en el Poder Judicial. En los últimos meses, el Senado ya había aprobado otras tandas de postulantes: en junio había dado acuerdo a otros 74 pliegos para cargos de jueces, fiscales, defensores y conjueces.

Cabe recordar que la aprobación de los pliegos no implica por sí misma la asunción inmediata de los magistrados. Una vez obtenido el acuerdo parlamentario, corresponde al Poder Ejecutivo formalizar las respectivas designaciones mediante los decretos correspondientes.