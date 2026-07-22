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Jueces y fiscales por docena

Tras la aprobación de los pliegos por el Senado, el Gobierno nacional oficializó la designación de 12 nuevos jueces, seis conjueces y nueve vocales para distintos tribunales del país. También hubo designaciones para el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa

(CIJur)

El Gobierno nacional oficializó la designación de 12 nuevos jueces para tribunales nacionales y federales de distintos puntos del país, además de seis conjueces para la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y nueve vocales.

Las designaciones fueron formalizadas mediante distintos decretos firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y publicados en el Boletín Oficial.

Entre los nombramientos para la Ciudad de Buenos Aires se encuentran Juan Carlos Riccardini y Mariano Adolfo Klumpp como jueces de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9; Paula Vanesa Romeo como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18; José Ignacio Polizza como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14; Pedro Manuel Crespo al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28; y María Gabriela Janeiro como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 5.

También fueron designados Bernardo María Rodríguez Palma como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín y Juan Tomás Rodríguez Ponte como juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 3 de Lomas de Zamora.

En el ámbito federal, fueron nombrados Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo como jueces de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, mientras que Ruth María Ponce de León fue designada jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.

Por su parte, Leopoldo Jorge Rago Gallo fue designado juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan por el término de cinco años a partir del 26 de agosto de 2026. El magistrado había sido nombrado originalmente por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto N° 2602 del 23 de diciembre de 1992.

Los decretos también dispusieron la designación de Maximiliano Daniel Chávez, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Villena, Fernando Gabriel Zarabozo y Andrea Cristina Di Gregorio como conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Además, el Poder Ejecutivo nombró nueve vocales para distintas cámaras de apelaciones. En la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fueron designados Diego Fernando Manauta (Sala V), María Claudia Jueguen (Sala X), Diego Javier Tula (Sala II), Javier Jorge Cosentino (Sala C), Claudio Fabián Loguarro (Sala III) y Marina Edith Pisacco (Sala VI).

A ellos se suman Santiago José Martín como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Mar del Plata, Santiago French en la Cámara Nacional de Apelaciones de Salta, Sala I, y María Virginia Ise en la Cámara Nacional de Apelaciones de Resistencia, Chaco.

Nuevas caras en el Ministerio Público 

En el ámbito del Ministerio Público fueron designados Amanda Espino como Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7; Patricio Nicolás Sabadini como Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, provincia del Chaco; Fernando Gabriel Alcaraz como Fiscal Federal de la Unidad Fiscal Mendoza, provincia de Mendoza; y María Laura Irastorza como Defensora Pública de Víctima con asiento en la provincia de Río Negro.

Por su parte, Hugo Daniel Froy fue nombrado Fiscal Federal de la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, mientras que Juan Marcelo Burella Acevedo fue designado Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Corrientes, provincia de Corrientes.

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