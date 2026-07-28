28 de Julio de 2026
Edición 7503 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 29/07/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
28 de July de 2026
Edición 7503
Próxima Actualización: 29/07/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Congreso

Segunda ola de pliegos

El Gobierno envió al Senado 13 nuevos pliegos para cubrir cargos de jueces, camaristas fiscales y defensores en el ámbito federal. Los nombres comenzarán a discutirse en agosto en la Comisión de Acuerdos.

El Poder Ejecutivo remitió este martes al Senado de la Nación una nueva nómina de 13 candidatos para ocupar vacantes en cámaras federales, tribunales orales, fiscalías y defensorías públicas de distintas provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

Los pliegos deberán pasar por el análisis de la Comisión de Acuerdos antes de ser tratados por el pleno de la Cámara alta.

Entre los propuestos figuran Andrés Guillermo Fraga como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo; Facundo Carlos Cortés y María Soledad Mancini para las salas B y A, respectivamente, de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Este envío se produce en un contexto de sostenido movimiento de pliegos judiciales. Días atrás, el gobierno oficializó, mediante decretos publicados en el Boletín Oficial, la designación de 33 cargos —entre jueces, fiscales y defensores— que ya habían recibido el acuerdo del Senado.

María Virginia Miguel Carmona para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca; y Santiago Juan Schiopetto, Ramiro Velasco y Valeria Alejandra Rico para tribunales orales federales de la Capital Federal.

También se incluyen a Sergio Buitrago para un juzgado nacional en lo Civil de la Capital y a los fiscales Matías Ezequiel Eidem y Ornella Romina Riggittano ante juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional porteños.

En el ámbito de la defensa pública se proponen a Carlos Nicolás Escandar como defensor oficial federal en Salta, Paula Inés Lo Gioia ante el Juzgado Federal de Dolores y Leandro Gastón en la Defensoría N° 2 ante los tribunales orales federales de La Plata.

Según el procedimiento habitual, la Comisión de Acuerdos del Senado recibirá preguntas y observaciones durante la primera semana de agosto y evaluará a los postulantes en el Salón Azul. Luego, para concretar las designaciones, será necesario el acuerdo del pleno de la Cámara alta.

Este envío se produce en un contexto de sostenido movimiento de pliegos judiciales. Días atrás, el gobierno oficializó, mediante decretos publicados en el Boletín Oficial, la designación de 33 cargos —entre jueces, fiscales y defensores— que ya habían recibido el acuerdo del Senado.

En julio, el Senado había prestado acuerdo a un paquete de 29 pliegos que permitieron avanzar en la cobertura de vacantes en fueros federales, penales, comerciales, laborales y de la seguridad social. 

Aparecen en esta nota:
pliegos gobierno jueces fiscales defensores Senado Congreso Comisión de Acuerdos
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
Jueces y fiscales por docena
Los pliegos se materializan en Santa Fe
Pliegos al por mayor
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
El sistema Forum no funcionará el martes desde las 21 hasta las 23 horas
Inconstitucionalidad tardía no será admitida
IA, suplantación y pena agravada
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS