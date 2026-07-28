Segunda ola de pliegos

El Poder Ejecutivo remitió este martes al Senado de la Nación una nueva nómina de 13 candidatos para ocupar vacantes en cámaras federales, tribunales orales, fiscalías y defensorías públicas de distintas provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

Los pliegos deberán pasar por el análisis de la Comisión de Acuerdos antes de ser tratados por el pleno de la Cámara alta.

Entre los propuestos figuran Andrés Guillermo Fraga como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo; Facundo Carlos Cortés y María Soledad Mancini para las salas B y A, respectivamente, de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Este envío se produce en un contexto de sostenido movimiento de pliegos judiciales. Días atrás, el gobierno oficializó, mediante decretos publicados en el Boletín Oficial, la designación de 33 cargos —entre jueces, fiscales y defensores— que ya habían recibido el acuerdo del Senado.

María Virginia Miguel Carmona para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca; y Santiago Juan Schiopetto, Ramiro Velasco y Valeria Alejandra Rico para tribunales orales federales de la Capital Federal.

También se incluyen a Sergio Buitrago para un juzgado nacional en lo Civil de la Capital y a los fiscales Matías Ezequiel Eidem y Ornella Romina Riggittano ante juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional porteños.

En el ámbito de la defensa pública se proponen a Carlos Nicolás Escandar como defensor oficial federal en Salta, Paula Inés Lo Gioia ante el Juzgado Federal de Dolores y Leandro Gastón en la Defensoría N° 2 ante los tribunales orales federales de La Plata.

Según el procedimiento habitual, la Comisión de Acuerdos del Senado recibirá preguntas y observaciones durante la primera semana de agosto y evaluará a los postulantes en el Salón Azul. Luego, para concretar las designaciones, será necesario el acuerdo del pleno de la Cámara alta.

Este envío se produce en un contexto de sostenido movimiento de pliegos judiciales. Días atrás, el gobierno oficializó, mediante decretos publicados en el Boletín Oficial, la designación de 33 cargos —entre jueces, fiscales y defensores— que ya habían recibido el acuerdo del Senado.

En julio, el Senado había prestado acuerdo a un paquete de 29 pliegos que permitieron avanzar en la cobertura de vacantes en fueros federales, penales, comerciales, laborales y de la seguridad social.