"Menú libre" de ternas

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad acompañada de una medida cautelar de no innovar. La entidad exige frenar el trámite en el Senado de 14 pliegos para magistrados y cámaras nacionales, alegando que la Casa Rosada seleccionó a múltiples postulantes de una misma terna mientras descartó íntegramente otras.

El reclamo radica en la maniobra por la cual el Poder Ejecutivo combinó las ternas vinculantes enviadas por el Consejo de la Magistratura en concursos múltiples. En lugar de seleccionar a un único postulante por cada terna aprobada para cubrir los cargos correspondientes, el Gobierno resolvió proponer a dos o hasta tres candidatos pertenecientes al mismo grupo de tres personas, dejando otras ternas absolutamente inutilizadas y sin candidato asignado.

Desde ACIJ argumentan que la acumulación de vacantes en concursos múltiples no faculta al Ejecutivo a transformar un agrupamiento de ternas en un "bolsón general" de postulantes. Si la práctica fuera convalidada, advierten que no habría diferencia alguna entre enviar ternas organizadas o enviar una nómina única e indiscriminada de aspirantes.

Nueve concursos cruzados por la duplicación y el descarte de postulantes

La presentación detalla minuciosamente las irregularidades detectadas a lo largo de nueve concursos clave. En el Concurso 288, destinado a cubrir vacantes en los Juzgados Comerciales de la Capital Federal, Presidencia envió el pliego de Juan Pablo Ángel Sala a través del Mensaje 199/26 para el Juzgado 23. Sala pertenece a la cuarta terna, grupo del que previamente ya se había nombrado a Guillermo Mario Pesaresi en el Juzgado 24. Esta maniobra derivó en la anulación práctica de la tercera terna integrada por Liliana Isabel Hers, María Julia Morón y Carolina Ferro, sumándose a las previas designaciones de María Soledad Casazza, Pablo Daniel Frick y Diego Manuel Paz Saravia.

Una situación análoga aconteció en el Concurso 324, enfocado en los Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal. Allí, la propuesta de Leonardo Marco Toia mediante el Mensaje 209/26 para el Juzgado 7 echó mano a la tercera terna, de la cual ya había sido designado Edgardo Walter Lara Correa en el Juzgado 10, descartando en el camino a la primera y quinta terna de la nómina aprobada por el Consejo. En dicho trámite también fueron nombrados oportunamente Santiago Ricardo Carrillo, Enrique Manuel Alonso Regueira, Diego Martín Cormick y Macarena Marra Giménez.

La misma lógica se replicó en el fuero penal. En el Concurso 367, relativo a los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional porteños, la postulación de Juan Manuel Mejuto (Mensaje 101/26) recurrió a la octava terna, la cual ya contaba con la designación previa de Ivana Sandra Quinteros. Ello dejó sin efecto el tratamiento de la sexta y séptima terna, acompañando las designaciones anteriores de Matías Ariel Buenaventura, Cinthia Raquel Oberlander, José Carlos Pérez Arias, Juan Manuel Grangeat, María Elisa Gaeta y Nicolás Antonio Pacilio.

En el Concurso 417, también del Fuero Criminal y Correccional, la Casa Rosada seleccionó a dos postulantes del mismo grupo: Javier Rodrigo Pereyra (Mensaje 124/26) y Sebastián Rodrigo Ghersi (Mensaje 164/26), ambos pertenecientes a la primera terna. Como consecuencia directa, se desestimaron las ternas segunda y octava. Por su parte, Federico Alfredo Battilana y Adolfo Omar Piendibene fueron propuestos en el concurso, mientras que José Miguel Guerrero, Pablo Federico Moya y Laura Fabiana Kvitko ya habían obtenido nombramiento.

El caso más crítico de concentración de postulantes se observó en el Concurso 420 para Juzgados Civiles de CABA. En este trámite, el Ejecutivo extrajo a tres candidatos de una sola terna, la quinta: Santiago Villagrán (Mensaje 154/26), Florencia Inés Córdoba (Mensaje 121/26) y José María Abram Luján (Mensaje 158/26). Esta triple selección anuló por completo la validez de cuatro ternas enteras (primera, tercera, sexta y octava). A su vez, se impulsó a Juan Santiago Ylarri y Karina Gabriela Rapkinas (esta última de lista complementaria), registrándose las designaciones de Laura Wiszniacki, Ezequiel Javier Sobrino Reig y Julián Herrera.

Por su parte, en el Concurso 422 para Tribunales Orales en lo Criminal de CABA, los pliegos de Julio César Di Giorgio (Mensaje 152/26) y Vanesa Silvana Alfaro (Mensaje 126/26) agotaron por completo la tercera terna junto al ya nombrado Juan Carlos Riccardini, obligando al descarte de la segunda y quinta terna. Para el Tribunal 25 fue nominada Mariana Salduna, sumándose a los nombramientos de Hugo Fabián Decaria, Marcelo Alejandro Peluzzi, Paula Vanesa Romeo y Mariano Adolfo Klumpp.

En el Concurso 446 para Juzgados Criminales y Correccionales de la Capital, la propuesta de Ramiro Ariel Mariño (Mensaje 175/26) se extrajo de la segunda terna, de donde provenía la nombrada Paula Fuertes. Esta superposición implicó desechar las ternas tercera, cuarta, sexta y séptima, mientras que Miguel Ángel Asturias y Diego Andrés Villanueva fueron postulados mediante lista complementaria, con los nombramientos de Soledad Eugenia Mariño y Santiago Alberto Poncio ya concluidos.

El accionar también afectó a la justicia federal del interior. En el Concurso 452 para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, el Ejecutivo propuso en paralelo a Sebastián Pedro Ruiz (Mensaje 171/26) y a Ángela Cecilia Pagano Mata (Mensaje 176/26) . Al pertenecer ambos a la primera terna, se inhabilitó totalmente a la segunda terna que integraban Pablo Javier Flores, Carlos Ezequiel Oneto y Mabel Elena Castelnuovo.

Finalmente, en el Concurso 463 para Juzgados Comerciales, el Mensaje 130/26 propuso a Gustavo Alejandro Roque Cultraro a partir de la primera terna, de la cual provenía el ya nombrado Juan Pedro Giudici, lo que sepultó las opciones de la segunda y quinta terna. En dicho concurso se sumaron previamente María Agustina Boyajian Rivas y Pedro Manuel Crespo.