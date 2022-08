Tras la acusación en juicio por parte de la fiscal jefa de Zapala Sandra González Taboada, la ex jueza de faltas de la localidad y un abogado particular fueron declarados responsables por los delitos de abuso de autoridad y de encubrimiento por receptación dolosa, respectivamente. En el caso de la ex jueza de faltas, María Delia Sánchez, el tribunal que intervino entendió que el abuso de autoridad fue en carácter de delito continuado y que no se trató de siete casos distintos. Además, la absolvieron por el delito de peculado, por el que la habían acusado la fiscal jefa y la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo. Respecto del abogado particular, Claudio Alejandro Brusco, el tribunal lo declaró responsable por encubrimiento por receptación dolosa, pero lo absolvió respecto del delito de usurpación de autoridad. Durante el juicio, la fiscal jefa y la fiscal del caso acusaron a Sánchez por haber derivado el cobro de multas de esa localidad al estudio jurídico de Brusco, cuando debían haberse tramitado dentro de la esfera administrativa municipal. A Brusco se le imputó haber recibido esas multas, sabiendo que no era el trámite que correspondía y que él conocía por su pasado como funcionario del área específica en el municipio. El tribunal consideró probado por la fiscalía que tanto la ex jueza de faltas como el abogado conocían el trámite correcto para la ejecución de las multas, con la intervención obligada de la fiscalía administrativa de la municipalidad.