El pase sanitario continúa en el ojo de la tormenta. Desde que Tucumán se convirtiera en la primera provincia en anunciar la medida, han surgido cuestionamientos, reclamos y judicializaciones.

Tal como relató Diario Judicial, las primeras presentaciones ocurrieron en la cuna de la medida, Tucumán, donde ya se impulsaron hábeas corpus, hábeas data y amparos, tanto en la justicia federal como en la provincial. Posteriormente, el 7 de diciembre, la Provincia de Buenos Aires comenzó a implementarlo también,

La medida consiste en acreditar la aplicación de al menos dos dosis de la vacuna contra el coronavirus para poder ingresar a eventos culturales y religiosos, así como también gimnasios, recitales y fiestas, entre otros lugares cerrados.Según las autoridades, el objetivo es prevenir la circulación del virus e incentivar la inmunización de la población.

A los numerosos reclamos se ha sumado un proyecto de declaración por parte de Nahuel Sotelo, diputado liberal, a fin de que el Ejecutivo arbitre por medio de las autoridades competentes para dejar sin validez la aplicación del pase sanitario.

“La medida del “pase sanitario” bien podría ser tomada como una medida totalitaria ya que implícitamente se crean en la sociedad, ciudadanos de “primera” y “segunda” clase, donde unos poseen más derechos que otros”.

En los argumentos del proyecto menciona al Articulo 19 de la Constitución Nacional que establece “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe” y hace hincapié en la Resolución del Ministerio de Salud que indica que la vacunación es optativa y no hay obligatoriedad alguna.

El texto también indica que “la medida del “pase sanitario” bien podría ser tomada como una medida totalitaria ya que implícitamente se crean en la sociedad, ciudadanos de “primera” y “segunda” clase, donde unos poseen más derechos que otros”.

Otras manifestaciones

Como informó Diario Judicial, Julio Razona, Master en Derecho Penal, emitió un video en su cuenta de Twitter alegando que “todas las leyes argentinas resguardan su derecho a no vacunarse con un experimento vacunatorio. Además tiene derecho a no informar absolutamente nada con respecto a su salud, los tratamientos médicos que hace y demás”.

Por otro lado, el letrado indicó que “está garantizada la privacidad de los individuos sobre su situación vacunatoria por la Ley de derecho del paciente, la ley de habeas data y una enorme cantidad de ANMAT, del Ministerio de Salud de la Nación, que además establece que el uso de barbijo es una recomendación, no obligatorio”.

El Colegio de Abogados de Tucumán emitió un comunicado criticando la disposición: “este Colegio de Abogados entiende que esta medida atenta contra lo normado en la C.N en los arts 19, 28, 29, 33 y 75 inc. 22, el Código Civil y Comercial de la Nación arts. 17,51,52,56,58,59 y 1757, el Código Penal de la Nación arts. 149 bis y 248, y las Leyes N° 27.491, 27.573 y 26.529” expresa el texto.

En diálogo con Diario Judicial, la abogada Mariela Perez Cesaratto, quien demandó y denunció al Gobierno tucumano, argumentó que se está violando el Código de Núremberg de experimentación en humanos y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005, como también el artículo 36 Constitución Nacional.

Y afirmó que “si no tenes el pase sanitario ya no podes trabajar, no podes ir al supermercado, no podes tomar un café a un restaurante. Sos un muerto civil”.