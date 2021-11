El actor Juan Darthés será juzgado desde este martes en Brasil por abuso sexual contra Thelma Fardin, quien sostuvo que espera el inicio del "inédito" debate "con mucha ansiedad y fuerza" a casi tres años de haberlo denunciado por un hecho ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45. Durante el juicio once testigos desfilarán por vía remota ante el juez Ali Mazloum, entre ellos, las actrices Calu "Dignity" Rivero y Anita Co que también denunciaron a Darthés por acoso en el primer caso y abuso sexual en el segundo. Fardin brindará este martes su declaración a las 14 en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) ubicada en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667. La audiencia que se realizará en la sala 7 de la justicia federal criminal de San Pablo no será pública, sino limitada apenas a la defensa, al acusado, a la querella y a la acusación.