En el marco del “IX Encuentro de Responsables de Arquitectura Judicial 2021”, representantes del Poder Judicial de Corrientes expusieron detalles de las adaptaciones edilicias que se requirieron para la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la provincia, aprobado en 2019.

Desde su aprobaron, el Código se aplica de manera escalonada en toda la provincia y, debido a que la nueva normativa exige la creación de dependencias judiciales como la OFIJU y las relacionadas al Ministerio Público, además de la inclusión de avances tecnológicos que implican un cambio de paradigma, "la Dirección de Arquitectura se encuentra trabajando intensamente acondicionando, refuncionalizando y construyendo edificios judiciales en toda la provincia", detallaron.

El eje fue los nuevos roles que adquieren los actores, tanto jueces como fiscales, secretarios y demás agentes del Poder Judicial, se van estableciendo requerimientos, tanto de nuevos espacios como de mobiliario.

Las funcionarias correntinas se refirieron a la experiencia de Corrientes e indicaron que si bien era una las provincias que venía “rezagada” con respecto a los “nuevos aires” del Código Procesal Penal, “hoy se encuentra avanzado y su aplicación de forma escalonada muestra los primeros resultados”.

Sobre esto explicaron que la aprobación de la Ley 6.518 a finales de 2019, significó “una redefinición de las estructuras, las funciones y los roles de sus operadores”. También hicieron referencia a que, más allá de la implementación escalonada hubo un trabajo eficiente, lo que llevó al “adelantamiento” de algunas fechas.

Esto implicó “un mayor esfuerzo de las áreas de Arquitectura, Informática y Administración, y de todas la áreas que fueron necesarias y troncales. No basta con la sola sanción de la Ley, también se tuvo que dotar de una estructura para que este nuevo sistema arranque”, agregaron.

Las exigencias de la oralidad

Con la oralidad y el nuevo Código se exigen las grabaciones en formato audiovisual, es decir que también esto trajo aparejado para la provincia de Corrientes una gran inversión respecto a la tecnología en esas Salas de Audiencia. "El arquitecto no sólo debe pensar en la cantidad de personas que tienen que entrar en la sala; no sólo el Juez, el Fiscal, el imputado, la víctima, etc. sino también un operador de sala que va a estar manejando el equipo informático con el cual vamos a proceder a realizar la grabación de lo que está sucediendo en esa audiencia”, explicó Andrea González Cabaña, integrante del Equipo de Implementación.

“Desde el punto de vista arquitectónico, de aquel edificio lleno de despachos, tipo ‘panel de abeja’, teníamos que replantear nuestra manera de ver al edificio, de tener una gran sala de trabajo, ya que anteriormente solamente teníamos despachos y teníamos que organizar esos despachos en función de un Juez, un Fiscal o un Defensor. Ahora tenemos que pensar en una Sala de Audiencia; ya no hablamos de Sala de Debate”, agregó.

Finalmente y a modo de conclusión, la arquitecta Pérez Bertolini indicó que “el Código y todos los que lo hacen en su tarea diaria, profesionales abogados, justiciables, miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, en todos sus estadios, son nuestros ‘clientes’; a ellos tenemos que responder con nuestra tarea”, haciendo referencia al rol de las áreas de Arquitectura de los poderes judiciales de las distintas provincias.

En este sentido, profundizó: “Sufrimos un cambio de 180 grados, debemos pararnos todos en la vereda de enfrente; tener otra mirada de la situación y conocer el Código; es a eso a lo que tenemos que dar respuesta, a los nuevos roles que generan nuevas actividades y por lo tanto nuevos espacios. Todas esas actividades, inclusive nuestro trabajo, es en forma conjunta y directa con ellos: los usuarios que nos transmiten sus necesidades”.