El histórico pronunciamiento del Máximo Tribunal de los Estados Unidos implicó una victoria para la conquista de derechos por parte del colectivo LGBTQI+, en razón de una expresión política que ampara la protección de discriminación laboral por razones de orientación sexual o identidad de género de ese país.

En la causa “Bostock vs. Clayton County, Georgia”, la Corte Suprema de los E.E.U.U -Supreme Court of USA- determinó por mayoría (6-3) que un empleador no puede despedir a su subordinado por razones de orientación sexual o identidad de género.

"An employer who fires an individual merely for being gay or transgender defies the law" afirma la resolución (“Un empleador que despide a un individuo simplemente por ser gay o transgénero desafía la ley”).

El juez Neil Gorsuch, designado por Trump para ocupar ese cargo, encabezó el voto deliberado de la mayoría, al cual adhirieron los magistrados C.J, Roberts; Ginsburg; Breyer; Sotomayor; y JJ. Kagan. Por su parte, la minoría estuvo dada por Alito -al cual adhirió Thomas- y Kavanaugh.

Para así resolver, consideraron que el Congreso había adoptado un lenguaje amplio acerca de los motivos de discriminación laboral, por lo que, la orientación sexual y la identidad de género se hallaban protegidas.

El actor demandó a su jefe por despedirlo a causa de discriminación sexual, citando la protección del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 -Civil Rights Act of 1964, por lo que la Corte entendió que fue incumplida la norma anteriormente citada.

"En el Título VII, el Congreso adoptó un lenguaje amplio que hace ilegal que un empleador confíe en el sexo de un empleado al decidir despedir a ese empleado. No dudamos en reconocer hoy una consecuencia necesaria de ese legislativo elección: un empleador que despide a un individuo simplemente por ser gay o transgénero desafía la ley", escribió Gorsuch en su consideración.