Hace 24 horas la Corte Suprema de Justicia dictó la Acordada 4/2020 que suspende la actividad judicial habitual hasta el 31 de marzo con actividad judicial reducida a lo estrictamente necesario.

Sin embargo, en las primeras horas de cumplimiento de la medida, se detectaron comportamientos dispares en distintos tribunales y otras dependencias descentralizadas del Poder Judicial.

Mientras que en algunos lugares se acata a rajatabla el espíritu de la iniciativa, dejando sólo el personal estrictamente necesario para asegurar el éxito de la medida, en otros se exigió que todo el personal concurra a su puesto de trabajo solamente con la excepción de los pertenecientes a los grupos de riesgo.

El Gobierno Nacional está limitando cada vez limita más las actividades cotidianas. Suspendió colegios y universidades, cerró cines, teatros, casinos y bingos, no hay más fútbol ni transporte aéreo o terrestre de media o larga distancia y cerró fronteras.

Delegados de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional empezaron a recorrer las dependencias judiciales para aclararles a los jueces, camaristas y demás jefes, los alcances de lo decidido por la Corte.

Tanto en el caso de los empleados estatales como para los privados, por un lado, se exime de la obligación de concurrir a todos los trabajadores mayores de 60 años, embarazadas y aquellos que por sus enfermedades pre existentes integren los grupos de riesgo. También están eximidos de concurrir a sus lugares de trabajo quienes tengan que cuidar a un hijo menor ya que los establecimientos educativos están cerrados.

Para quienes no estén comprendidos en estos grupos, se propone el teletrabajo, y si la actividad no se puede hacer a distancia, se les permite faltar siempre y cuando no se trate de servicios esenciales como personal del área de salud y seguridad.

Sin embargo, partes del Poder Judicial parece no haber comprendido el objetivo y el espíritu de la Acordada de la Corte.​

Recordemos que se han suspendido los plazos y que los Tribunales atenderán solamente para cuestiones urgentes, por lo que no hay atención al público.

El aislamiento para frenar el COVID-19 sólo es útil si se logra parar la circulación del virus y para hacerlo tiene que haber la menor cantidad posible de gente fuera de sus domicilios.