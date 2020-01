Tras una semana de interrupción, el sistema Lex 100 volvió a funcionar con normalidad en la tarde de este jueves. El sistema informático del Poder Judicial de la Nación había quedado inoperativo tras una falla en el "storage” -centro de almacenamiento- que soporta la base principal, lo que paralizó el trabajo de la Justicia federal y nacional de todo el país.

Especialistas en sistema plantearon la necesidad de contar con un sistema de redundancia que prevea este tipo de desperfectos, como también un plan de emergencia para salvar futuras contingencias..

En las últimas horas, los ingenieros y técnicos del Consejo de la Magistratura de la Nación lograron restablecer el sistema. El problema, sin embargo, reabrió el debate sobre la necesidad de destinar presupuesto a infraestructura y tecnología, ya que el equipo fue discontinuado del mercado en 2016 y tampoco cuenta con soporte técnico desde diciembre pasado.

Especialistas en sistema plantearon la necesidad de contar con un sistema de redundancia que prevea este tipo de desperfectos, como también un plan de emergencia para salvar futuras contingencias.

La falla generó malestar y dificultades entre sus usuarios, tanto abogados como funcionarios judiciales, que se han visto nuevamente ejerciendo sus labores de manera analógica. Los principales afectados habían sido los tribunales del fuero Penal, ya que varios cuentan con detenidos, o los casos de amparos de salud.

En ese marco, el presidente de la Cámara Nacional de Casación, Daniel Emilio Morin, tuvo que salir a aclarar que durante la falla del sistema, el Tribunal que integra en feria junto a Eugenio Sarrabayrouse y Horacio Dias, continuó recibiendo causas y resolviendo recursos con normalidad por estar en juego la libertad de las personas.

Los abogados también pusieron el grito en el cielo, ya que la caída del Lex100 les impidió la gestión de sus causas. Desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se realizaron reclamos ante la Corte y el Consejo de la Magistratura y sugirió que el Máximo Tribunal decrete una extensión de la feria judicial. "Es imposible iniciar el lunes la actividad en estos términos", señaló Jorge Rizzo, vocero y ex presidente del CPACF, en su cuenta de Twitter. Horas desués, ya conocida la noticia de que la reactivación del sistema, Rizzo no ocultó su alivio: "Esperemos que sea permanente y no vuelva a caerse"