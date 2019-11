El Tribunal Oral Penal de Mercedes, provincia de Corrientes, integrado por Juan Manuel Muschietti, Raúl Silvero y Jorge Troncoso, condenó a dos agentes de la policía por el robo de animales de un campo, ocurrido en diciembre de 2016.

Según se detalla en la causa, los condenados se apoderaron ilegítimamente de 24 cabezas de ganado bovino perteneciente a la firma ganadera Don Pedro S.A., que se encontraban en un establecimiento rural sito en el paraje Timbocito en Mercedes. Por el hecho, recibieron condenas de entre cuatro y cinco años de prisión.

Además de la condena de prisión, los policías deberán abonar una multa de diez veces el valor de los animales sustraídos de la misma especie y calidad, conforme el valor de plaza del Mercado de Liniers al día del efectivo pago.

Los jueces relataron que los animales fueron transportados y descargados en un establecimiento rural ubicado en Paraje Aguay Chico, Perugorría, potrero administrado por uno de los imputados, a excepción de tres terneros orejanos que en el mismo vehículo de transporte eran traídos hacia Mercedes.

En el trayecto fueron interceptados por una comisión policial de la Comisaría de Perugorría que se encontraba patrullando, observando a simple vista que en el camión se transportaban tres terneros orejanos sin madre, "lo que les resultó objetivamente sospechoso".

Ante la duda, decidieron verificar la procedencia de los animales y la documentación respaldatoria, obteniendo respuestas evasivas de uno de los condenados, quien no pudo acreditar su procedencia.

La sentencia resalta que "existió, no cabe ninguna duda, una división de trabajo, una autoría común en cuanto al apoderamiento, a la actividad que cada desplegó al dividir previo a despellejar a los animales ovinos, sino también a acondicionarlos, cada uno de ellos al momento de ser detenido la marcha quienes llevaban en mochilas y en la bolsa de arpillera el producto de la res furtiva".

Para el Tribunal Oral "no cabe duda que no fueron a cazar vizcachas o chanchos salvajes, ni otro animal de la fauna silvestre, sino que fueron con intención de apropiarse de animales ovinos, que no le pertenecen. En ese entendimiento el tipo penal por el que fueron juzgados, se halla probado. Concretamente en el apoderamiento de animales ovinos pertenecientes al establecimiento que se dedica a la cría de animales ovinos o bovinos".

Además de la condena de prisión, los policías deberán abonar una multa de diez veces el valor de los animales sustraídos de la misma especie y calidad, conforme el valor de plaza del Mercado de Liniers al día del efectivo pago.