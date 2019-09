La Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Poder Judicial de Córdoba convoca a este concurso de antecedentes y oposición, para cargos de meritorios en el Área Jurisdiccional y sumariantes en las Unidades Judiciales del Ministerio Público Fiscal, en Capital e interior (Acuerdo 751 Serie “A” del 09/09/2019). Bases y condiciones en http://bit.ly/ConcursosPoderJudicial. Los estudiantes de abogacía interesados a ingresar a la Justicia de Córdoba deberán completar la solicitud de inscripción publicada en el sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia (www.justiciacordoba.gob.ar), en la sección “Concursos”, y adjuntar la documentación requerida. Los requisitos para presentarse a la convocatoria son: a) ser estudiante de la carrera de Abogacía con un avance académico de entre el 10% y el 40% de los exámenes finales aprobados con promedio general no inferior a seis puntos computando los aplazos, considerando el total de las materias promediables que integran el plan de estudios; b) Registrar actividad académica con examen final rendido entre los últimos dos (2) años contados desde la fecha del presente acuerdo de convocatoria; c) tener aprobado al 30/11/2019 el examen de dactilografía y operador de PC en las instituciones establecidas que se indican en el “Anexo A” y conforme las temáticas y condiciones de aprobación detalladas en el citado anexo; y d) No podrán presentarse a concursar los agentes que, al cierre de la inscripción, hubiesen sido designados en calidad de interinos y efectivos en planta permanente de los Programas 920 o 921 de este Poder Judicial. Las consultas deberán canalizar exclusivamente por correo electrónico a: concursoingresantes@justiciacordoba.gob.ar