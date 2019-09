El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 concedió la excarcelación de Cristobal López y Fabián de Sousa. La medida se dispuso en el marco de la causa que investiga el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago con relación al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos, por parte del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en favor de Oil Combustibles S.A. Los fundamentos de la defensa de López y de Sousa para solicitar la excarcelación se basaron en el sobreseimiento dispuesto por la Jueza Federal María Eugenia Capuchetti en la causa que investigaban supuestas maniobras fraudulentas para la transferencia de acciones y el cambio de autoridades de la empresa cuando se encontraban inhibidos. Por ello, los camaristas entendieron que ya no existía el mentado riesgo procesal por entorpecimiento de la investigación que los mismos magistrados habían sostenido anteriormente, por lo cual otorgaron su excarcelación. De todos modos, la excarcelación dispuesta, los dueños del Grupo Indalo no serán puestos en libertad en virtud de que aún subsiste la prisión preventiva dispuesta por el Juez Claudio Bonadío en el marco de dos causas derivadas de las fotocopias de los cuadernos del ex chofer Óscar Centeno.