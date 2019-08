La Cámara Federal de Casación penal denegó a la defensa de Ángel Pedro Barbieri los dos recursos extraordinarios presentados para obtener su excarcelación. Cabe recordar que Barbieri accedió en diciembre de 2018 al beneficio de libertad condicional, y se encuentra cumpliendo una condena a 25 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado y de docente por haber sido encontrado culpable, en calidad de partícipe necesario, del secuestro y desaparición de Cristian Schaerer, quien al día de la fecha se encuentra desaparecido.

Para rechazar la solicitud, el titular de la Fiscalía Federal N°1 de la jurisdicción, a cargo de Flavio Ferrini, destacó que la naturaleza del ilícito por el que fue condenado -secuestro extorsivo agravado-, es un delito que “además de grave es continuo y permanente”.

"Tal es así, que al día de la fecha no se ha logrado determinar el paradero de la víctima del delito Cristian Eduardo Schaerer, ya que no obstante que su familia pagó el rescate exigido por su libertad y su vida, no fue liberado", consignó en su recurso de casación. Agregó que Barbieri había colaborado activamente en la planificación y ejecución del secuestro y que esa sola circunstancia es suficiente para argumentar que podría saber dónde y en que condiciones se encuentra la víctima.