El Gobierno Nacional oficializó este jueves los cambios en el impuesto a las Ganancias, por el cual subirá un 20% el piso y la deducción especial a partir de los cuales pagan este tributo los jubilados y los empleados en relación de dependencia. La medida se tomó mediante el decreto 561/19, publicado en el Boletín Oficial, en el cual se argumenta que “la magnitud de los acontecimientos económico-financieros que afronta el país requiere que todas las áreas del Gobierno Nacional aúnen esfuerzos para brindar soluciones inmediatas y efectivas para amortiguar su impacto en el ámbito social, económico y productivo”. No obstante, al tratarse de materia impositiva, el Ejecutivo aclaró que “someterá a consideración de Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley con el objeto de que no sean alcanzados por el gravamen los ingresos que no hayan sufrido retención en razón de la medida que se propicia”.