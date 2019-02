Elecciones divididas en Chubut

El Tribunal Electoral de la provincia de Chubut (TEP) no autorizó a varios municipios a adherirse al calendario electoral local, el 7 de abril y 9 de junio, y ahora las 14 localidades que quedaron fuera de dicho cronograma deberán elegir a sus autoridades en simultáneo a las elecciones nacionales, el 11 de agosto y 27 de octubre.

El acta Nº 03/2019, firmada por el presidente del TEP, Alejandro Panizzi; y los vocales Jorge Miquelarena, Carlos Tesi, José Grazzini y Manuel Pagliaroni sostiene que el pedido de los municipios exlcuidos del calendario electoral provincial presentaron su pedido fuera del plazo establecido por la ley. Al respecto, los miembros sostuvieron que "en virtud del principio de preclusión de las etapas del proceso electoral, como así también a la extemporaneidad de la norma, se considera que se ha prorrogado un plazo que ya estaba vencido".

Con su resolución, el Tribunal Electoral Provincial anuló el decreto 127/19 emitido por el Poder Ejectivo que prorrogaba los plazos hasta el 6 de febrero para que los municipios que no presentaron la documentación correspondiente pudieran acoplarse a las elecciones de abril.

Con este escenario, votarán en abril los habitantes de Cholila, Dolavon, El Maitén, Esquel, Gobernador Costa, Gualjaina, Paso de Indios, Puerto Madryn, Pirámides, Rada Tilly, Río Pico, Trelew y Trevelin.

Por otra parte, los ciudadanos que deberán elegir a sus intendentes en la misma fecha que el cronograma nacional serán los residentes de Camarones, José de San Martín, Epuyén, Corcovado, Gaiman, Río Senguer, Lago Puelo, Río Mayo, El Hoyo, Tecka, 28 de Julio, Comodoro Rivadavia, Rawson y Sarmiento.

Los miembros del Tribunal respondieron las críticas a su resolución y señalaron que "no es culpa nuestra que los concejos deliberantes no hayan tenido tiempo para adherir, en todo caso, hubo una mala estrategia de comunicar tarde que se iban a adelantar las elecciones"."El Tribunal no puede estar atado al antojo o a las omisiones del Ejecutivo", añadieron.

