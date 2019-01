El juez Claudio Bonadío ordenó la detención del ex secretario de Cristina Kirchner, Isidro Bounine por encontrarlo sospechado de asociación ilícita y lavado de dinero en la causa de los cuadernos de las coimas. En las próximas horas deberá declarar de manera indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py. El día de mañana también deberá comparecer ante la justicia Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, ex secretario de la familia Kirchner, quien se encuentra presa hace dos meses, luego de que su marido fuera apuntado en la causa de los cuadernos como el receptor de los bolsos con dinero. Bounine el secretario privado de Cristina Kirchner Kirchner entre 2005 y 2011 y hasta el momento no había sido involucrado en la causa. Desde el 2011, Bounine es parte de la empresa Apoll de asesoramiento de servicios de ingeniería y otros y Alterra Propiedades.