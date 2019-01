El juez en lo Penal Económico Juan Galván Greenway procesó y embargó por $5,35 millones a Sergio Szpolski, ex empresario de medios K. A pesar de que el empresario no figura en el directorio de la revista Veintitrés y el diario El Argentino, el juez consideró que Szpolski “tomaba las decisiones” de las empresas. De esta manera, es el cuarto procesamiento contra él: anteriormente, Greenway lo procesó y embargó por otros $8,1 millones, aunque fue por “retención indebida de aportes de la seguridad social” en la imprenta Poligráfica del Plata, y la empresa Milione (asesoramiento de medios). A pesar de esto, este procesamiento del ex empresario de medios K es “sin prisión efectiva”, resolvió el juez Greenway, aunque hay un embargo de $350.000, por la empresa Orleix, que editaba El Argentino fuera de la ciudad de Buenos Aires; y otro embargo de $5 millones por Manucorp, empresa dueña de la revista Veintitrés.