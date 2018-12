Mié 11 de mayo de 2016

La Sala C de la Cámara Civil confirmó el rechazo a una demanda por daños y perjuicios que inició una familia que aseguró que se intoxicó con empanadas de una famosa franquicia. Pese a que se había probado la intoxicación, el Tribunal consideró que no estaba acreditada la relación de consumo porque no se acompañó el ticket de compra. El juicio duró 15 años.