El Juzgado Civil de Bariloche autorizó la ejecución inmediata de trabajos urgentes de prevención de incendios forestales en un inmueble en disputa judicial entre la empresa Olympus S.A. y sus actuales ocupantes, tras un informe técnico del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) que advirtió un nivel de riesgo crítico de incendio de interfaz forestal.

La medida se dictó sin levantar la cautelar que rige sobre el predio desde 2023.

El conflicto se remonta a ese año, cuando Olympus S.A. obtuvo una medida cautelar para preservar las condiciones del inmueble mientras tramitaba un reclamo de reivindicación de la propiedad.

El planteo se apoyó en un informe del SPLIF que identificó factores de alta vulnerabilidad: pendientes de hasta el 35%, elevada densidad de vegetación, acumulación de material combustible y un camino de acceso angosto y sin salida que dificulta el ingreso y las maniobras de los vehículos de emergencia.

La disposición prohibió a los ocupantes realizar nuevas construcciones, talar árboles, extraer leña, desarrollar actividades comerciales o instalar nuevas conexiones de servicios.

Posteriormente, la empresa obtuvo una sentencia favorable en el juicio principal, aunque las restricciones se mantuvieron vigentes.

Los ocupantes solicitaron el levantamiento o, al menos, una modificación de la cautelar para poder ejecutar tareas de prevención de incendios.

El planteo se apoyó en un informe del SPLIF que identificó factores de alta vulnerabilidad: pendientes de hasta el 35%, elevada densidad de vegetación, acumulación de material combustible y un camino de acceso angosto y sin salida que dificulta el ingreso y las maniobras de los vehículos de emergencia.

El organismo calificó las intervenciones como de extrema urgencia para proteger a las personas, al personal de brigada y facilitar una eventual respuesta operativa.

Olympus S.A. se opuso al levantamiento general de la cautelar y a la comercialización de la madera que pudiera obtenerse de los trabajos, aunque prestó conformidad para tareas preventivas puntuales.

El juez consideró que no se acreditaron circunstancias nuevas que justificaran dejar sin efecto la medida cautelar y que la sentencia favorable a la empresa reforzaba sus fundamentos. Sin embargo, ante la gravedad del riesgo señalado por el organismo especializado, autorizó una excepción limitada.

La resolución permite implementar de inmediato un perímetro de seguridad alrededor de la vivienda, la limpieza y adecuación técnica de su entorno, y trabajos de raleo y poda de ramas bajas en sectores con presencia de coníferas, con el objetivo de reducir la posibilidad de que el fuego se propague hacia las copas de los árboles.

Todas las intervenciones deberán realizarse bajo el control y la participación directa del SPLIF.

La autorización quedó estrictamente acotada a las tareas recomendadas por el organismo técnico. No se habilitó la comercialización de la madera resultante —una posibilidad que habían solicitado los ocupantes para afrontar los costos— y se mantienen vigentes el resto de las prohibiciones que pesan sobre el inmueble.

Según el criterio judicial, estas medidas no alteran la finalidad de la cautelar, sino que contribuyen a preservar el predio y evitar daños mayores.