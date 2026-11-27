La Cámara Federal de Paraná rechazó el recurso de apelación de Telefónica Móviles Argentina S.A. y confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado su acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional —Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)— y la Municipalidad de Paraná.

La decisión contó con el voto de la jueza de cámara Cintia Graciela Gomez, al que adhirieron los jueces de cámara Beatriz Estela Aranguren y Mateo José Busaniche.

La empresa había cuestionado la aplicación, determinación y exigibilidad de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad (TISHPS) y del Fondo Municipal de Promoción de la Comunidad y el Turismo por los períodos fiscales 6/2016 a 1/2017 —por $5.955.933,67— y por el tramo del 2/2017 al 1/2018 —por $11.075.888,27—, además de sostener que el fallo de grado era arbitrario y violaba el principio de congruencia.

En este marco, el Tribunal señaló que el magistrado de grado actuó dentro de sus facultades y recordó que "(...) el principio de congruencia impone a los jueces y tribunales decidir de conformidad con los hechos y pretensiones deducidas (...), limitación infranqueable en el terreno fáctico (congruencia objetiva), pero que no rige en el plano jurídico donde la fundamentación en derecho o la calificación jurídica efectuada por los litigantes no resulta vinculante para el juez a quien, en todos los casos, le corresponde 'decir el derecho' (iuris dictio - jurisdicción) de conformidad con la atribución iura novit curia".

Sin embargo, la Alzada aclaró que los fundamentos vinculados al artículo 39 de la Ley 19.798 esgrimidos en primera instancia no resultaban aplicables al caso, ya que esa previsión fue evaluada en relación con el "derecho de ocupación de la vía pública (aérea y subterránea)" y no corresponde para los tributos aquí debatidos.

Sobre la validez de las tasas municipales, la sentencia repasó la doctrina de la Corte Suprema, según la cual para percibirlas debe existir "una individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente".

En cuanto al cruce entre la regulación nacional de telecomunicaciones y las potestades locales, la Cámara sostuvo que la jurisdicción federal es compatible con las facultades municipales sobre locales comerciales y que la actora no demostró interferencia en la política nacional ni en el comercio interjurisdiccional.

En esa línea, citó que "La atribución de los municipios para crear una tasa, entendida como un recurso de naturaleza coactiva, con fuente legal, regido por el Derecho Público, se encuentra sujeta a las siguientes pautas: a) la definición clara y precisa del hecho imponible y la individualización de los servicios o actividades que se ofrecen; b) la organización y puesta a disposición del servicio al contribuyente, pues de lo contrario el cobro carecería de causa importando un agravio al derecho de propiedad y c) la adecuada y precisa cuantificación del tributo (base imponible, alícuota, exenciones y deducciones), debiendo para ello la autoridad fiscal ponderar prudencialmente, entre otros parámetros, el costo global del servicio o actividad concernido y la capacidad contributiva".

Para el Tribunal, la Municipalidad de Paraná acreditó el despliegue de su poder de policía a través de procedimientos de controles correspondientes para habilitaciones y renovación de habilitación en los expedientes administrativos 6362/2017 y 7846/2018, además de la normativa local vigente y la publicación de las ordenanzas en el Boletín Oficial.

En cuanto al cruce entre la regulación nacional de telecomunicaciones y las potestades locales, la Cámara sostuvo que la jurisdicción federal es compatible con las facultades municipales sobre locales comerciales y que la actora no demostró interferencia en la política nacional ni en el comercio interjurisdiccional.

"La jurisdicción nacional -a menos que contenga alguna exención acordada en virtud del artículo 75 inciso 18, de la Constitución Nacional- es compatible con el ejercicio del poder de policía y de la potestad fiscal por parte de las provincias y de sus municipalidades, ya que es la regla -y no la excepción- la existencia de jurisdicciones compartidas entre el Estado Nacional y los estados locales", concluyó la sentencia.