La Cámara de Diputados avanzó con la transferencia de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño y, además, aprobó el acuerdo para el traspaso en materia criminal y correccional de menores. Mientras algunos legisladores defendieron el traspaso como un avance institucional, otros advirtieron sobre la falta de garantías para el personal.

La aprobación incluyó dos acuerdos firmados el pasado 3 de julio por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y su par porteño, Gabino Tapia. El primero establece el traspaso en materia criminal y correccional de menores. Fue aprobado por 136 votos afirmativos, 7 negativos y 67 abstenciones.

Uno de los principales cuestionamientos durante el debate estuvo relacionado con la situación laboral de quienes actualmente integran la Justicia Nacional de Menores. Algunos legisladores advirtieron que el convenio no establece garantías suficientes para los aproximadamente 400 trabajadores del fuero.

A partir del acuerdo, la Justicia porteña tendrá a su cargo la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes desde los 14 años y hasta el día en que cumplan 18. También comprenderá a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o por delitos conexos, para preservar la unidad de investigación y juzgamiento. En los casos de menores de 14 años, se prevén intervenciones judiciales de protección.

El segundo convenio, referido a la cuarta transferencia progresiva de competencias penales, recibió 203 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones. En este caso, la Ciudad incorporará nuevas competencias para investigar y juzgar delitos no federales contra el honor, la integridad sexual, la libertad, el transporte y las comunicaciones. También se incluyen conductas vinculadas con la propiedad intelectual, el ejercicio de la medicina veterinaria y la protección y conservación de la fauna silvestre.

El reclamo por los trabajadores

Uno de los principales cuestionamientos durante el debate estuvo relacionado con la situación laboral de quienes actualmente integran la Justicia Nacional de Menores. Algunos legisladores advirtieron que el convenio no establece garantías suficientes para los aproximadamente 400 trabajadores del fuero.

El diputado Esteban Paulón sostuvo que el acuerdo deja sin resolver qué sucederá con los funcionarios, profesionales y equipos técnicos que cuentan con experiencia en la materia. En ese sentido, recordó que existe un proyecto para garantizar la continuidad laboral del personal.

Romina Del Plá también cuestionó la falta de previsiones y recordó el antecedente del traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo, donde, según señaló, los trabajadores del fuero quedaron afuera de la transferencia y fueron rechazados cuando intentaron postularse en la Ciudad.

La legisladora reclamó que el pase sea voluntario y que quienes decidan permanecer en la órbita nacional puedan ser reubicados sin perder derechos salariales, laborales ni jubilatorios. "Que quienes deseen quedarse en el ámbito nacional sean reubicados sin tener ningún tipo de afectación de sus derechos", planteó.

También pidió preservar los equipos interdisciplinarios que intervienen en los casos de menores judicializados, integrados por trabajadores sociales, psicólogos y abogados especializados. En la misma línea, el legislador Juan Carlos Giordano advirtió que "peligran 400 empleos" y reclamó garantías de estabilidad, antigüedad, categoría y salario para quienes eventualmente sean transferidos.

"Los que quieran pasar a la Ciudad deberán poder conservar su estabilidad, categoría, antigüedad y salario completo. Quien no quiera, deberá poder quedarse en la Nación sin quedar en disponibilidad ni con rebaja salarial. Lo hacemos con un antecedente. Con el traspaso de la justicia del trabajo se transfirió el fuero, pero el registro de aspirantes dejó afuera a las y los trabajadores nacionales", añadió.