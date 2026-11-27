El Senado de la Nación aprobó este jueves por unanimidad —con 69 votos a favor y ninguno en contra— un proyecto de ley que crea el Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos (ReNUAM), destinado a centralizar en una base de datos federal la información sobre las personas que incumplen sus obligaciones alimentarias.

La iniciativa, elaborada a partir de propuestas de la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut) y del senador peronista Daniel Bensusan, obtuvo media sanción y fue girada en revisión a la Cámara de Diputados.

Según el texto aprobado, se considera alimentante moroso a toda persona que figure inscripta en los registros competentes de las jurisdicciones adheridas, conforme a los criterios fijados por esas legislaciones locales.

El ReNUAM se configura como una base de datos digital, unificada, dinámica y de acceso público y gratuito. Reunirá la información de los registros de alimentantes morosos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin modificar las competencias procesales ni los requisitos de inscripción que ya establecen las normativas de cada jurisdicción.

Según el texto aprobado, se considera alimentante moroso a toda persona que figure inscripta en los registros competentes de las jurisdicciones adheridas, conforme a los criterios fijados por esas legislaciones locales.

Uno de los puntos que generó mayor atención en el recinto es la prohibición que establece la norma: las personas inscriptas en el ReNUAM no podrán ingresar ni permanecer en establecimientos de juegos de azar ni en eventos y espectáculos musicales, artísticos, deportivos y de entretenimiento en general que requieran el pago de una entrada.

La autoridad de aplicación deberá instrumentar las medidas necesarias para hacer efectiva esa restricción.

Durante el debate, la senadora Terenzi remarcó que “la importancia de este registro es evitar que los deudores alimentarios puedan evadir a la justicia cuando salen de sus jurisdicciones o trasladan sus actividades a otras”.

Por su parte, el senador Bensusan sostuvo que se trata de “una herramienta necesaria porque no estamos hablando de una deuda económica entre adultos solamente; es tratar de garantizar los derechos de los niños, niñas o adolescentes en situaciones que mayormente son peleas de adultos que terminan perjudicando a sus hijos”.

La aprobación unánime se produce en un contexto en el que varias provincias ya cuentan con registros propios de deudores alimentarios, pero con criterios y alcances dispares.

La iniciativa busca que esa información deje de quedar fragmentada y que el incumplimiento de la cuota alimentaria no pueda eludirse con un simple cambio de jurisdicción.

Al mismo tiempo, preserva las facultades locales: el registro nacional se nutre de lo que las provincias y la Ciudad comuniquen, sin imponer un umbral único de mora ni alterar los procedimientos de inscripción vigentes en cada distrito.