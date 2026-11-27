Gustavo Javier López prestó juramento como juez del Juzgado del Trabajo 1 durante una ceremonia realizada el jueves en el salón auditorio del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. El presidente del STJ, Enrique Varela, encabezó el acto junto con sus pares Víctor del Río y Emilia Valle. También estuvieron presentes el procurador general, Jorge Canteros, y la defensora general, Alicia Alcalá. De la ceremonia participó, además, el presidente del Consejo de la Abogacía de Resistencia, Miguel Vigier; representantes del Consejo de la Magistratura; de la Asociación de Magistrados y Funcionarios y de la Coordinación Integral de los Pueblos Indígenas ante el Poder Judicial. Acompañaron también integrantes de la magistratura y del funcionariado, familiares, amigos y público en general