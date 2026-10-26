Se extiende el mapa de los deudores

La Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) consolidó su expansión y ya reúne a 16 jurisdicciones del país —la Ciudad de Buenos Aires más 15 provincias—, con un registro que supera los 16.000 deudores inscriptos.

El dato se dio a conocer en el II Encuentro Anual organizado por el Ministerio de Justicia porteño, que reunió a autoridades judiciales y políticas de 13 distritos para fortalecer la articulación interjurisdiccional y los controles en eventos masivos.

Creada hace un año, la Red busca uniformar criterios técnicos, intercambiar información estratégica y promover políticas públicas eficaces frente a la morosidad en el pago de cuotas alimentarias en todo el territorio nacional.

El encuentro se realizó en el Centro Cultural Recoleta y contó con la participación de más de 60 representantes de los tres poderes de la Ciudad, las provincias y la Nación, además de especialistas en derecho de familia, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violencia económica.

En total son 16 las jurisdicciones que conforman la Red: la Ciudad de Buenos Aires y las 15 provincias que adhirieron mediante convenios: Catamarca, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Entre Ríos, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Córdoba.

Creada hace un año, la Red busca uniformar criterios técnicos, intercambiar información estratégica y promover políticas públicas eficaces frente a la morosidad en el pago de cuotas alimentarias en todo el territorio nacional.

Desde marzo de 2025 se detectaron 325 deudores en operativos realizados en canchas, estadios y recitales, en conjunto con la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos de la Ciudad.

Este año, a partir de un convenio con el programa Tribuna Segura del Ministerio de Seguridad de la Nación, se reforzó el alcance de los controles y se agilizaron las verificaciones en los accesos a los estadios deportivos.

La apertura estuvo a cargo de Francisco Quintana, secretario de Gobierno de la Ciudad, quien valoró la articulación entre la Ciudad y la Nación y remarcó la efectividad de los operativos desplegados desde agosto junto con Tribuna Segura, así como el impacto en los resultados obtenidos.

Franco Berlín, director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, explicó que la integración de bases de datos potenció la detección de alimentantes morosos al momento de ingresar a estadios de fútbol. “Este modelo de trabajo conjunto entre Nación y Ciudad es una prueba piloto de referencia para que el resto de las jurisdicciones provinciales repliquen la experiencia”, señaló.

El subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Hernán Najenson, presentó la II Guía de Buenas Prácticas del Registro y precisó que “los dispositivos de control implementados desde marzo en canchas y recitales arrojaron restricciones de acceso para más de 320 deudores inscriptos”.

La jornada incluyó un módulo de trabajo sobre mecanismos de homologación de registros a nivel federal y un panel en el que dos mujeres compartieron testimonios sobre su experiencia para reclamar el cumplimiento de la cuota alimentaria.

También participaron Ana Rosenfeld, abogada referente en derecho de familia; Agustín Ulanovsky, director de Asuntos Registrales de la Ciudad; Aldana Rohr, directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería Argentina; Carmen Polledo, presidenta de la Fundación Banco Ciudad; Jesús Acevedo, presidente de LOTBA, y Katherina Mazzuco, subsecretaria de Gobierno de Tucumán, entre otros.