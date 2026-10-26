26 de Octubre de 2026
Edición 7565 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 27/10/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
26 de October de 2026
Edición 7565
Próxima Actualización: 27/10/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Civil / Familia

Se extiende el mapa de los deudores

La Red Federal de Deudores Alimentarios suma 16 jurisdicciones y más de 16.000 inscriptos. Desde marzo de 2025 ya fueron detectados 325 deudores en operativos en canchas, estadios y recitales.

(Ministerio de Justicia porteño)

La Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) consolidó su expansión y ya reúne a 16 jurisdicciones del país —la Ciudad de Buenos Aires más 15 provincias—, con un registro que supera los 16.000 deudores inscriptos.

El dato se dio a conocer en el II Encuentro Anual organizado por el Ministerio de Justicia porteño, que reunió a autoridades judiciales y políticas de 13 distritos para fortalecer la articulación interjurisdiccional y los controles en eventos masivos.

Creada hace un año, la Red busca uniformar criterios técnicos, intercambiar información estratégica y promover políticas públicas eficaces frente a la morosidad en el pago de cuotas alimentarias en todo el territorio nacional.

El encuentro se realizó en el Centro Cultural Recoleta y contó con la participación de más de 60 representantes de los tres poderes de la Ciudad, las provincias y la Nación, además de especialistas en derecho de familia, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violencia económica.

En total son 16 las jurisdicciones que conforman la Red: la Ciudad de Buenos Aires y las 15 provincias que adhirieron mediante convenios: Catamarca, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Entre Ríos, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Córdoba.

Creada hace un año, la Red busca uniformar criterios técnicos, intercambiar información estratégica y promover políticas públicas eficaces frente a la morosidad en el pago de cuotas alimentarias en todo el territorio nacional.

Desde marzo de 2025 se detectaron 325 deudores en operativos realizados en canchas, estadios y recitales, en conjunto con la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos de la Ciudad.

Este año, a partir de un convenio con el programa Tribuna Segura del Ministerio de Seguridad de la Nación, se reforzó el alcance de los controles y se agilizaron las verificaciones en los accesos a los estadios deportivos.

La apertura estuvo a cargo de Francisco Quintana, secretario de Gobierno de la Ciudad, quien valoró la articulación entre la Ciudad y la Nación y remarcó la efectividad de los operativos desplegados desde agosto junto con Tribuna Segura, así como el impacto en los resultados obtenidos.

Franco Berlín, director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, explicó que la integración de bases de datos potenció la detección de alimentantes morosos al momento de ingresar a estadios de fútbol. “Este modelo de trabajo conjunto entre Nación y Ciudad es una prueba piloto de referencia para que el resto de las jurisdicciones provinciales repliquen la experiencia”, señaló.

El subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Hernán Najenson, presentó la II Guía de Buenas Prácticas del Registro y precisó que “los dispositivos de control implementados desde marzo en canchas y recitales arrojaron restricciones de acceso para más de 320 deudores inscriptos”.

La jornada incluyó un módulo de trabajo sobre mecanismos de homologación de registros a nivel federal y un panel en el que dos mujeres compartieron testimonios sobre su experiencia para reclamar el cumplimiento de la cuota alimentaria.

También participaron Ana Rosenfeld, abogada referente en derecho de familia; Agustín Ulanovsky, director de Asuntos Registrales de la Ciudad; Aldana Rohr, directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería Argentina; Carmen Polledo, presidenta de la Fundación Banco Ciudad; Jesús Acevedo, presidente de LOTBA, y Katherina Mazzuco, subsecretaria de Gobierno de Tucumán, entre otros.

Aparecen en esta nota:
Red Federal de Deudores Alimentarios cuota alimentaria alimentos deuda padre menor
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
Revocó una decisión de grado
Alimentos: Los intereses no son desde la sentencia
La crianza tiene piso
Sin deportes hasta pagar la cuota alimentaria
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Comenzó la inscripción para el concurso de personal administrativo
Verificar créditos en tiempos de inteligencia artificial
Investigan a un judicial por un presunto pedido de dinero
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS