El Juzgado 96 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, a cargo de John Eduardo Matiz Gaitá, hizo lugar a una acción de tutela impulsada por un matricualdo colombiano y ordenó a Meta Platforms, Inc. conservar la cuenta de Instagram de un abogado, entregarle una copia completa de sus datos y restablecerle el acceso o explicarle en español, de forma motivada, por qué motivo fue bloqueado.

El conflicto comenzó el pasado 29 de octubre, cuando el abogado —especialista en propiedad intelectual y autor de obras jurídicas— intentó ingresar a su perfil y recibió una notificación de inhabilitación por supuestamente infringir las normas comunitarias sobre "personas y organizaciones peligrosas".

Según relató en su presentación, la medida se aplicó sin advertencia previa, sin detallar la publicación cuestionada y cerrando cualquier vía de reclamo con el mensaje "No puedes solicitar otra revisión de esta decisión".

Al intentar resguardar sus fotografías, mensajes y registros sin respaldo externo, el usuario no pudo. La plataforma le otorgó un plazo de cuatro días para descargar su información antes de eliminarla definitivamente, pero el sistema rechazaba de manera sistemática su contraseña, mientras que el Centro de Privacidad le exigía iniciar sesión en el mismo perfil que acababa de ser suspendido. Tampoco obtuvo soluciones en los canales de ayuda, donde el asistente automatizado admitió fallas internas, la ausencia de número de caso y la imposibilidad de derivarlo a un operador humano, señalando que el bloqueo sugería "una revisión automática inicial".

Meta Platforms, Inc. solicitó una prórroga de cinco días hábiles y pidió rechazar la tutela al sostener que se trataba de un debate puramente contractual que debía discutirse en la justicia civil ordinaria. Además, argumentó que el demandante no había agotado el reclamo previo de hábeas data ante el domicilio principal de la compañía en Menlo Park, California. Por su parte, Facebook Colombia S. A. S., la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones fueron desvinculados del proceso por falta de legitimación pasiva.

Al analizar el caso, el juez Matiz Gaitán rechazó el pedido de prórroga por el carácter urgente del amparo y remarcó que los usuarios se encuentran en una relación de asimetría e indefensión frente a quien controla la arquitectura digital.

Respecto de la protección de datos personales, el magistrado fue categórico al describir el bloqueo técnico impuesto al usuario y advirtió que la demandada "estructuró una trampa operativa que anuló el ejercicio de su autodeterminación informática", calificando como desproporcionado exigirle una presentación física en California mientras corría un reloj de cuatro días para destruir su archivo.

En esa línea, la sentencia sostuvo que la empresa sustituyó "el debido proceso por una decisión automatizada opaca e inapelable", vulnerando tanto la libertad de expresión como el buen nombre del profesional al asociarlo sin pruebas ni derecho a defensa con una categoría que abarca a grupos terroristas, criminales o violentos.

Respecto de la protección de datos personales, el magistrado fue categórico al describir el bloqueo técnico impuesto al usuario y advirtió que la demandada "estructuró una trampa operativa que anuló el ejercicio de su autodeterminación informática", calificando como desproporcionado exigirle una presentación física en California mientras corría un reloj de cuatro días para destruir su archivo.

En consecuencia, el Juzgado dispuso que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, Meta deberá abstenerse de borrar el perfil, habilitar un mecanismo funcional para descargar toda la información sin exigir inicio de sesión y devolver el acceso pleno a la cuenta. En caso de sostener que existió una falta a sus políticas, la compañía tendrá que notificar al abogado en español cuál fue la conducta reprochada y resolver sus descargos mediante revisión humana en un plazo de diez días hábiles, debiendo suprimir de sus bases de datos cualquier mención como persona peligrosa si no se acredita una infracción.