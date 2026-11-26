El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz convocó a cinco concursos públicos de antecedentes y oposición para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores en distintas circunscripciones judiciales de la provincia. Las vacantes corresponden a un Juzgado de Instrucción Penal de El Calafate, una Fiscalía de Primera Instancia de esa misma localidad, una Defensoría Pública Oficial en Las Heras, un Juzgado de Recursos en Río Gallegos y un cargo de juez de Cámara en Caleta Olivia.

Las convocatorias, identificadas con los números 119 a 123, prevén la conformación de listas de mérito y ternas de aspirantes. La inscripción se realizará a través del sitio web del organismo desde el 1 de diciembre de 2026. Los cierres y las fechas de los exámenes varían según el cargo.

El concurso N.º 123 busca cubrir un cargo de juez o jueza de Instrucción Penal de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en El Calafate. Las postulaciones podrán presentarse hasta el 1 de febrero de 2027 a las 13. El examen de oposición está previsto para el 15 de febrero, a las 9, bajo modalidad escrita.

En esa misma localidad se concursará, mediante el proceso N.º 119, un cargo de agente fiscal de Primera Instancia, dentro de la Fiscalía ante los Juzgados de Primera Instancia. Para esta vacante, el Consejo estableció también el 1 de febrero de 2027 a las 13 como fecha límite de inscripción. La prueba escrita se fijó para el 16 de febrero, a las 9.

La convocatoria N.º 120, por su parte, apunta a cubrir un cargo de defensor o defensora pública oficial de Primera Instancia con asiento en Las Heras. En este caso, la inscripción permanecerá abierta hasta el 12 de febrero de 2027 a las 13 y el examen de oposición se realizará el 10 de marzo, a las 9.

Los otros dos llamados corresponden a cargos jurisdiccionales. El concurso N.º 121 busca cubrir un puesto de juez o jueza de Recursos de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Río Gallegos. El plazo de inscripción vencerá el 12 de febrero de 2027 a las 13 y la evaluación escrita tendrá lugar el 11 de marzo.

En tanto, el concurso N.º 122 está destinado a seleccionar un juez o jueza de Cámara para la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Caleta Olivia. La inscripción tendrá el mismo vencimiento que el concurso anterior y el examen se realizará el 12 de marzo de 2027.

Las cinco pruebas de oposición fueron programadas para las 9 en los laboratorios de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Cruz, ubicados en avenida de los Inmigrantes 555 de Río Gallegos. En todos los casos, las convocatorias establecen la modalidad escrita.

Los avisos identifican como integrantes del Consejo y del jurado de evaluación a Daniel Mauricio Mariani, Paola Álvarez, Víctor Vicente Martensen, María Verónica Zuvic, María José Butterfield, Alfredo Fernando Martínez Alfaro y Julián Michavila. La secretaria permanente del organismo es Analía Elizabeth Gorri.

El procedimiento se rige por la Ley 3910, la Ley Orgánica de la Justicia provincial -Ley N.º Uno y sus modificatorias- y el Reglamento de Concursos del Consejo de la Magistratura, cuyo texto ordenado vigente comenzó a regir el 6 de octubre de 2026. Ese reglamento establece que los procesos de selección de jueces, fiscales y defensores son abiertos y públicos, y deben garantizar la igualdad de oportunidades de los aspirantes, el anonimato de las pruebas escritas y la posibilidad de impugnar las distintas etapas.

La inscripción se completa mediante el formulario disponible en la página web del Consejo. Los postulantes deben presentar una declaración jurada, seleccionar los concursos a los que desean inscribirse y cargar en archivos PDF la documentación respaldatoria. Entre los datos y documentos requeridos figuran la identificación personal, una fotografía, domicilio y datos de contacto, título de abogado, matrícula profesional y certificados de antecedentes penales y de deudores alimentarios.

También deberán acreditar sus antecedentes profesionales y académicos. El reglamento contempla, entre otros rubros, la antigüedad en el Poder Judicial o en la matrícula, el desempeño en funciones vinculadas con la especialidad del cargo, las subrogancias, los títulos de posgrado, la docencia, las publicaciones, las conferencias, los cursos, las becas y las distinciones. Quienes hayan trabajado en el Poder Judicial deberán acompañar un certificado de su legajo, con información sobre cargos, licencias y sanciones disciplinarias. Los abogados que ejercieron la profesión o trabajaron en entidades públicas o privadas deberán respaldar sus antecedentes laborales y disciplinarios, además de identificar las causas judiciales en las que intervinieron cuando invoquen esa experiencia.

La evaluación combina la prueba de oposición, el análisis de antecedentes y una entrevista personal. De acuerdo con el artículo 29 del Reglamento, la prueba de oposición representa el 40 por ciento de la calificación final; la evaluación de antecedentes, el 20 por ciento; y la entrevista personal, el 40 por ciento. La instancia psicológica y psicotécnica también forma parte del procedimiento, aunque no otorga puntaje.

“El aspirante que no obtuviere un mínimo del sesenta por ciento (60%) en la calificación del examen de oposición quedará automáticamente eliminado del concurso”.

La prueba escrita podrá consistir en uno o dos casos hipotéticos o reales relacionados con la función que se concursa. A partir de ellos, los aspirantes deberán elaborar un dictamen, recurso, resolución, sentencia u otro documento propio de la práctica judicial correspondiente al cargo. El reglamento dispone que los exámenes escritos sean anónimos y que el jurado evalúe tanto la formación teórica como la capacidad práctica de los participantes.

El sistema establece un umbral eliminatorio para quien no alcance el 60 por ciento de la calificación en la oposición, quien quedará fuera del concurso. Además, si menos de tres postulantes obtienen ese mínimo, el Consejo en pleno deberá declarar desierto el llamado.

“El aspirante que no obtuviere un mínimo del sesenta por ciento (60%) en la calificación del examen de oposición quedará automáticamente eliminado del concurso”.

Superada la prueba, el Consejo evaluará los antecedentes de quienes hayan alcanzado el puntaje exigido. Luego se realizará una entrevista psicológica y psicotécnica y, posteriormente, una entrevista personal ante el Consejo. Esta última instancia tiene carácter público y permite que terceros interesados presencien las preguntas formuladas a los postulantes.

“La entrevista será de carácter público, permitiendo el acceso de terceros interesados. Sin embargo, la deliberación del Consejo para valorar a los aspirantes tendrá carácter reservado”.

La entrevista no se limita a la trayectoria profesional. El Reglamento contempla la valoración de la motivación para el cargo, la idoneidad, el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos, la perspectiva de género, el conocimiento de la especialidad y del funcionamiento del Poder Judicial, los planes de trabajo y la capacidad para desarrollar la función.

“La entrevista será de carácter público, permitiendo el acceso de terceros interesados. Sin embargo, la deliberación del Consejo para valorar a los aspirantes tendrá carácter reservado”.

Concluidas las etapas, el Consejo confeccionará el orden de mérito a partir de la suma de las calificaciones obtenidas en la oposición, los antecedentes y la entrevista personal. El resultado se publicará y se elevará al Poder Ejecutivo provincial, conforme al procedimiento previsto en la Ley 3910 y la Constitución de Santa Cruz.

De esta manera, los cinco llamados pondrán en marcha un nuevo proceso de selección para cubrir cargos en la estructura judicial provincial. La inscripción comenzará el 1 de diciembre y las primeras evaluaciones se concentrarán en febrero y marzo de 2027.