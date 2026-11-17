El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba aprobó la incorporación de un sistema de Despacho Automático con Inteligencia Artificial (DACIA) al Sistema de Administración de Causas, lo que permitirá automatizar las inscripciones en el Registro Público de Juicios Universales y detectar posibles vinculaciones entre procesos, aunque las decisiones seguirán en manos de los magistrados.

A través del Acuerdo Reglamentario 1966, el TSJ provincial dispuso integrar el componente tecnológico de Despacho Automático con Inteligencia Artificial (DACIA) al Sistema de Administración de Causas (SAC), con el objetivo de automatizar la registración de estos procesos. La medida apunta a agilizar las inscripciones, actualizaciones y conclusiones en el Registro Público de Juicios Universales, además de facilitar la identificación de posibles vinculaciones entre expedientes.

Según explicaron los vocales, la iniciativa busca fortalecer la publicidad registral y mejorar la coordinación entre los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, destacaron que la integración de herramientas tecnológicas permite contar con información "en tiempo adecuado" y optimizar la gestión de los procesos.

Uno de los aspectos centrales de la nueva herramienta será la búsqueda preventiva de antecedentes. DACIA realizará consultas tanto en el SAC como en el Registro para detectar la posible existencia de procesos vinculados que puedan resultar relevantes para determinar la competencia y encauzar el trámite.

El acuerdo establece expresamente que la búsqueda "no sustituirá la valoración ni la decisión que le corresponda" al magistrado o funcionario interviniente.

Sin embargo, el Tribunal - con las firmas de Domingo Juan Sesin, María Marta Cáceres de Bollati, Sebastián Cruz López Peña, Luis Eugenio Angulo y Jessica Raquel Valentini- dejó en claro que la inteligencia artificial tendrá una función de asistencia y no podrá reemplazar el criterio judicial. El acuerdo establece expresamente que la búsqueda "no sustituirá la valoración ni la decisión que le corresponda" al magistrado o funcionario interviniente.

La automatización también alcanzará las tareas de registración. Las inscripciones, actualizaciones y conclusiones se realizarán a partir de la información incorporada al expediente, pero con una instancia de control humano: el funcionario judicial deberá revisar y validar los datos antes de su envío.

"A fin de preservar la integridad y trazabilidad de la comunicación, dentro del expediente se agregará la correspondiente constancia, la cual llevará firma digital automática de la aplicación SAC. La constancia de comunicación no contiene una decisión jurisdiccional autónoma, sino que instrumenta y comunica la decisión previamente adoptada mediante la resolución que dispuso su libramiento".

En ese punto, el TSJ aclaró que "el contenido del Registro correspondiente a las nuevas inscripciones,

actualizaciones y conclusiones se conformará a partir de la información obrante en el SAC respecto de los expedientes objeto de registración y de las actuaciones que el funcionario judicial competente así lo determine".