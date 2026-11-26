El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró la nulidad de una sentencia de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo tras detectar, de oficio, una contradicción interna entre sus fundamentos y su parte resolutiva.

El conflicto se originó en la causa "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Alcobron SCA contra GCBA y otros sobre impugnación actos administrativos", donde una firma dedicada a la fabricación de remaches impugnó la negativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) a otorgarle la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB) para los períodos fiscales 2001 a 2003.

En primera instancia se hizo lugar a la demanda y anuló las resoluciones administrativas. Al apelar, el Gobierno de la Ciudad cuestionó que la jueza de grado hubiera analizado la inexistencia de deuda por períodos anteriores, un punto que no había sido planteado por la empresa, además de insistir en que la firma tercerizaba parte de su proceso productivo en la Provincia de Buenos Aires y carecía de habilitación industrial.

La Sala IV de la Cámara le dio la razón al GCBA en cuanto a que la cuestión de la deuda no podía revisarse sin vulnerar el principio de congruencia, dejando incólume ese argumento del fisco, pero rechazó sus restantes planteos sobre la tercerización y la habilitación. Sin embargo, en la parte dispositiva resolvió hacer lugar parcialmente al recurso del Ejecutivo porteño y, simultáneamente, confirmar la sentencia de grado que anulaba por completo las resoluciones de la AGIP y la Dirección General de Rentas.

Luego, el GCBA interpuso un recurso de inconstitucionalidad insistiendo únicamente en los agravios sobre la tercerización y el certificado de habilitación, el cual fue denegado por la Cámara y motivó la queja ante el TSJ.

De Langhe remarcó que la Cámara "nunca pudo, válidamente, hacer lugar al recurso del GCBA en cuanto predicaba que la cuestión de la existencia de la deuda por períodos anteriores no podía ser analizada en este proceso —lo cual implica, necesariamente, la subsistencia de la decisión administrativa que denegó la exención por ese motivo—, y al mismo tiempo confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda y declaró nulo ese mismo acto administrativo con fundamento en la inexistencia de deuda".

Al analizar el caso, la jueza Marcela De Langhe —a cuyo voto adhirieron Inés Weinberg y Santiago Otamendi— advirtió que el fallo recurrido debía ser anulado porque "adolece de un severo defecto lógico y de fundamentación que impide considerarla un pronunciamiento judicial válido". La magistrada explicó que la parte dispositiva resultaba "autocontradictoria y no guarda adecuada relación con los fundamentos desarrollados por el voto mayoritario".

De Langhe remarcó que la Cámara "nunca pudo, válidamente, hacer lugar al recurso del GCBA en cuanto predicaba que la cuestión de la existencia de la deuda por períodos anteriores no podía ser analizada en este proceso —lo cual implica, necesariamente, la subsistencia de la decisión administrativa que denegó la exención por ese motivo—, y al mismo tiempo confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda y declaró nulo ese mismo acto administrativo con fundamento en la inexistencia de deuda".

Si bien la jueza señaló que "esta contradicción insalvable de la sentencia no ha sido denunciada por el GCBA", sostuvo que esa omisión no impedía el control. Citando doctrina de la Corte Suprema de Justicia, fundamentó que constituye un requisito previo de la función jurisdiccional el control "aún de oficio" del procedimiento cuando están en juego aspectos de orden público, "toda vez que la existencia de un vicio capaz de provocar la nulidad absoluta del fallo no podría ser confirmado por sentencias ulteriores".

Por su parte, los jueces Alicia Ruiz y Luis Francisco Lozano votaron en disidencia por rechazar la queja. Ruiz consideró que el recurso directo del GCBA no contenía "una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio" y se limitaba a discutir cuestiones de hecho y prueba.

En la misma línea, Lozano sostuvo que los agravios remitían a la interpretación del derecho local y a extremos fácticos sin demostrar arbitrariedad, agregando que las restantes cuestiones decididas por los jueces de la causa "no han sido materia de agravios, lo que veda su abordaje en esta instancia, más allá de su acierto o error".