l Tribunal Superior de Justicia de La Rioja abrió una nueva convocatoria para cubrir seis cargos de secretarios y secretarias en dependencias judiciales de Capital, Chilecito, Chamical y Aimogasta. Los concursos serán de títulos, antecedentes y oposición, y la inscripción permanecerá abierta hasta el próximo 4 de diciembre.

Los llamados fueron dispuestos mediante los Acuerdos 469, 470, 471, 472, 473 y 474, dictados el 17 de noviembre. En la Primera Circunscripción Judicial, con sede en Capital, se concursarán las secretarías del Juzgado de Paz Letrado N.º 2, de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional y del Juzgado del Trabajo y de Conciliación N.º 2.

En el interior provincial, la convocatoria comprende la Secretaría “A” de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de Chilecito, y las secretarías “A” de las cámaras de igual competencia de Chamical y Aimogasta.

El proceso de selección incluirá evaluaciones sobre la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, la Ley Orgánica de la Función Judicial, el Estatuto del Personal Judicial y los códigos procesales. También se examinarán la normativa específica del cargo al que se aspire, los acuerdos reglamentarios y contenidos vinculados con la gestión judicial.

La inscripción se realizará entre el 23 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026, inclusive, de 8 a 12, ante la Dirección de Recursos Humanos del máximo tribunal provincial. Los aspirantes deberán cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Función Judicial y presentar los certificados del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y del Registro de Deudores Alimentarios en Mora, este último conforme a la Ley provincial 7295. También deberán exhibir los originales del Documento Nacional de Identidad y del título habilitante.

El proceso de selección incluirá evaluaciones sobre la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, la Ley Orgánica de la Función Judicial, el Estatuto del Personal Judicial y los códigos procesales. También se examinarán la normativa específica del cargo al que se aspire, los acuerdos reglamentarios y contenidos vinculados con la gestión judicial.

La oposición tendrá una instancia escrita y otra oral. Para avanzar a esta última, los postulantes deberán obtener al menos seis puntos en el examen escrito.

Los seis concursos fueron convocados por el Tribunal Superior de Justicia mediante los Acuerdos 469 a 474, del 17 de noviembre de 2026. La inscripción se extenderá hasta el 4 de diciembre, de 8 a 12, en la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial.

Las vacantes corresponden a tres dependencias de Capital y a una cámara judicial en cada una de las ciudades de Chilecito, Chamical y Aimogasta. El procedimiento se regirá por el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Función Judicial y la Ley provincial 7295, en lo relativo al Registro de Deudores Alimentarios en Mora.